Шоу-бизнес

Состояние Бари Алибасова ухудшилосьBFM.ru 06:41

Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Фото с репетиции похорон, завещание в пользу кота и аппарат искусственной вентиляции легких. Новости о состоянии Бари Алибасова

Аргументы недели07:53

Стало известно об ухудшении состояния Алибасова

Дни.ру07:23

СМИ: находящийся в коме Бари Алибасов перестал дышать самостоятельно

Телепрограмма07:25

СМИ: Бари Алибасова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

ТК Звезда06:48

Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции

Газета.Ru06:36

Представитель Алибасова назвал враньём сообщения об ухудшении состояния продюсера

Говорит Москва07:24

Менеджер Алибасова опроверг искусственную вентиляцию легких у продюсера

РБК07:29
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Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Общество

За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей

В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
Обновлено в 04:49
Политика

В МИД отметили противоречия в заявлении Зеленского по Донбассу

Ранее Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны ополченцев в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Общество

Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Футбол

Колобков назвал футбол главным видом спорта в России

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футболом в России занимается около 3 миллионов человек, поэтому его можно считать главным видом спорта в стране.
Обновлено в 03:55
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Теннис

Барти обыграла Анисимову и стала финалисткой «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира Эшли Барти стала второй финалисткой турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос в Париже.
Обновлено в 07:23
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Политика

Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Сегодня, 7 июня, президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, о чем сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Политика

Путин призвал переосмыслить роль доллара

Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Кино

Проходящего реабилитацию Кита Харингтона отругали за стакан

Впоследствии исполнительный продюсер сериала Берни Колфилд принесла извинения и отметила, что стакан попал в кадр по ошибке.
Обновлено в 07:13
Политика

Путин подписал закон о «22 кнопке» для муниципальных телеканалов

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала и трансляции его на "22 кнопке", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:06
Общество

В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года

Как отмечается, температурный рекорд для 7 июня в столице был установлен в 1988 году — 32,7 ° С. Ранее 6 июня был признан самым жарким днём с начала 2019 года, когда температура воздуха составила + 29, 3 ° С. В Москве и Московской области 7 июня был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Обновлено в 07:56
Авто

В России BMW отзывает более 300 кроссоверов BMW X7

Обновлено в 06:36
Политика

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:40
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Общество

Тысячи россиян смогут получить более высокие пенсии

Госдума рассматривает законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховых пенсий.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Собор Саграда Фамилия спустя 137 лет получил лицензию на строительство

Как отмечается в заявлении, урегулирование ситуации с лицензией на строительство стало "результатом совместной работы мэрии Барселоны и (руководства - ред.) храма, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".
Обновлено в 07:06
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Футбол

«Челси» подал апелляцию в CAS на трансферный запрет

"Челси" обратился с апелляцией на трансферный запрет в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Обновлено в 04:17
Общество

Кеосаян обратится к юристам после инцидента с Симоньян и Соболь

Обновлено в 05:40
Наука

Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца

Американская кардиологическая ассоциация назвала семь правил, соблюдение которых помогает снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 79 процентов.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Волгограде полицейские закрыли подпольную порностудию

Обновлено в 07:00
Космос

Уфологи: Земля находится под контролем инопланетян

За долгие годы пришельцы успели установить контроль над Землей, но эта информация скрывается от общественности.
Обновлено вчера в 16:35
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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