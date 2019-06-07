Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилосьBFM.ru 06:41
Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Общество
За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей
В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
Обновлено в 04:49
Политика
В МИД отметили противоречия в заявлении Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны ополченцев в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Обновлено в 06:40
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Футбол
Колобков назвал футбол главным видом спорта в России
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футболом в России занимается около 3 миллионов человек, поэтому его можно считать главным видом спорта в стране.
Обновлено в 03:55
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Теннис
Барти обыграла Анисимову и стала финалисткой «Ролан Гаррос»
Восьмая ракетка мира Эшли Барти стала второй финалисткой турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос в Париже.
Обновлено в 07:23
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Политика
Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ
Сегодня, 7 июня, президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, о чем сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Политика
Путин призвал переосмыслить роль доллара
Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Кино
Проходящего реабилитацию Кита Харингтона отругали за стакан
Впоследствии исполнительный продюсер сериала Берни Колфилд принесла извинения и отметила, что стакан попал в кадр по ошибке.
Обновлено в 07:13
Политика
Путин подписал закон о «22 кнопке» для муниципальных телеканалов
Президент России Владимир Путин подписал закон об организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала и трансляции его на "22 кнопке", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:06
Общество
В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года
Как отмечается, температурный рекорд для 7 июня в столице был установлен в 1988 году — 32,7 ° С. Ранее 6 июня был признан самым жарким днём с начала 2019 года, когда температура воздуха составила + 29, 3 ° С. В Москве и Московской области 7 июня был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой.
Обновлено в 07:24
Авто
В России BMW отзывает более 300 кроссоверов BMW X7
Обновлено в 06:36
Политика
Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин
Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:40
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Общество
Тысячи россиян смогут получить более высокие пенсии
Госдума рассматривает законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховых пенсий.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Собор Саграда Фамилия спустя 137 лет получил лицензию на строительство
Как отмечается в заявлении, урегулирование ситуации с лицензией на строительство стало "результатом совместной работы мэрии Барселоны и (руководства - ред.) храма, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".
Обновлено в 07:06
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Футбол
«Челси» подал апелляцию в CAS на трансферный запрет
"Челси" обратился с апелляцией на трансферный запрет в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Обновлено в 04:17
Наука
Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца
Американская кардиологическая ассоциация назвала семь правил, соблюдение которых помогает снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 79 процентов.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Волгограде полицейские закрыли подпольную порностудию
Обновлено в 07:00
Космос
Уфологи: Земля находится под контролем инопланетян
За долгие годы пришельцы успели установить контроль над Землей, но эта информация скрывается от общественности.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15