Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелымREGNUM 07:35
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости. В НИИ имени Склифосовского, где находится Алибасов, заявили, что продюсер по-прежнему остается в реанимации.
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Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в справочной службе больницы.РИА Новости03:46
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