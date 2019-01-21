Экономика

Состояние 26 миллиардеров сравнялось с доходами 3,8 млрд человекВедомости вчера в 23:51

Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось, в 2018 г. оно составило 2208 человек. Ежедневно их благосостояние увеличивается на 12% или $2,5 млрд. При этом состояние 26 богатейших людей планеты сравнимо с доходами беднейшей половины человечества – 3,8 млрд человек.
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с чего всё началось

Число миллиардеров в мире за десять лет почти удвоилось

Отмечается, что в период с 2017-ого по 2018-й каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер. В то же время Oxfam фиксирует другой тревожный тренд: финансовое положение 3,8 миллиарда беднейших людей мира за прошедший год совершенно не улучшилось.
РИА Новостивчера в 20:58

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Oxfam: Состояние 26 богатейших людей мира равно достатку 3,8 млрд бедняков

Российская газетавчера в 22:12

Состояние 26 самых богатых людей мира равноценно общему достатку 3,8 млрд бедных

РЕН ТВвчера в 21:46

Число миллиардеров в мире за десять лет почти удвоилось

РИА Новостивчера в 20:58

Состояние 26 богатейших людей мира сравнялось с достатком 3,8 млрд бедняков

Известиявчера в 21:35

Доход 26 миллиардеров равен заработкам 3,8 млрд землян

News.ruвчера в 21:29

За десять лет в мире стало вдвое больше миллиардеров

Росбалтвчера в 21:19

Исследование: состояние 26 богатейших людей равно достатку 3,8 млрд бедняков

Вести.Ruвчера в 21:45
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 00:01, Ашберн
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