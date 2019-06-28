Экономика
Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС»Ярновости 09:12
Аудитором ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2019 год утверждено ООО «Кроу Экспертиза». Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС», – 02 июня 2019 года.
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