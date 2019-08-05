Футбол
Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги ЕвропыЧемпионат 07:58
Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы. По итогам жеребьёвки определились пары, которые будут вести борьбу за выход в групповой этап Лиги Европы.
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Происшествия
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Происшествия
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После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
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Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Политика
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
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Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
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Наука
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Происшествия
В Красноярском крае девочку убило винтом моторной лодки
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Происшествия
В автомобиль мэра Екатеринбурга въехал грузовик
Автомобиль мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
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Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
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Политика
Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле
Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.
Обновлено в 10:07
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Политика
Зеленский сменил командующего военной операцией в Донбассе
Обновлено в 10:50
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Футбол
Паршивлюк: «Шюррле? Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда, но он поможет „Спартаку“»
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В Рязани стартовал «Авиадартс-2019»
В конкурсе Армейских международных игр принимают участие команды Республик Беларуси и Казахстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации.
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Происшествия
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В подвале Казанского вокзала произошло возгорание.
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Здоровье
Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку
Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Авто
Голландец построил DeLorean с дистанционным управлением
Именно сцена из легендарного фильма вдохновила голландца Бьорна Хармса на создание DeLorean с дистанционным управлением.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о разводе Анны Банщиковой с мужем
Обсуждают, что у супруга Банщиковой, адвоката Всеволода Шаханова, возникли серьезные проблемы с финансами.
Обновлено в 06:00
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Авто
Частично рассекречен внешний вид нового внедорожника Rezvani Tank
По сведениям, новая внедорожная машина Rezvani Tank 2020 модельного года получит очень производительный силовой агрегат.
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Россияне потратили на покупку иномарок триллион рублей
Самой доходной в первом полугодии стала продукция корейской марки KIA, которая обошлась россиянам в 148 млрд рублей.
Обновлено в 09:08
Кино
Дольф Лундгрен сыграет суперагента в сериале Сильвестра Сталлоне
Дольф Лундгрен исполнит в нем главную роль - секретного агента ДОБ ООН, в одиночку способного заменить целый отряд спецназа и обладающего до кучи недюжинным талантом переговорщика.
Обновлено в 10:35
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Гаджеты
ZTE начала продажи первого 5G-смартфона
Китайская компания ZTE начала продажи первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G под названием Axon 10 Pro.
Обновлено в 03:44