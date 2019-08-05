Футбол

Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги ЕвропыЧемпионат 07:58

Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы. По итогам жеребьёвки определились пары, которые будут вести борьбу за выход в групповой этап Лиги Европы.
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