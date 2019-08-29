Футбол
Soccer.ruСостоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка английской Лиги
В Англии состоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка Лиги. Действующий обладатель трофея "Манчестер Сити" поспорит за выход в следующий этап с "Престоном", а прошлогодний финалист турнира "Челси" сыграет с победителем пары "Маклсфилд" - "Гримсби Таун".
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 22:40, Вашингтон
Экономика
РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах
Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.
Ведомости 12:53
Авто
Renault начала продажи нового кросс-вэна Triber
Компания Renault сегодня объявила старт продаж нового семиместного кросс-вэна Renault Triber.
Новые автомобили 05:18
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Экономика
МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс 12:59
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Российская газета 10:08
Политика
В Госдуме назвали президенту Грузии свои условия возобновления диалога
Накануне Зурабишвили заявила, что Грузия может возобновить диалог с Россией, если позиция Москвы по отношению к Тбилиси изменится.
РБК 19:46
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском 21:44
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Армия и оружие
На Ил-96 заменят иностранные системы связи на отечественные
RT на русском 21:14
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Наука
Ученые: Земля может исчезнуть к 2050 году
Новое исследование показало, что наша цивилизация может исчезнуть уже к 2050 году.
Vevby.ru 18:44
Политика
Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 в его отеле
По данному факту юридическим комитетом нижней палаты Конгресса будет проведено расследование.
Московский Комсомолец 22:23
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru 14:51
Космос
Этапы российской программы освоения Луны получили названия
Три этапа получили названия "Вылазка", "Форпост" и "База".
ТАСС вчера в 00:14
Армия и оружие
Войска КНР приступили к ротации военнослужащих в Гонконге
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг утром приступила к ротации дислоцированных в Гонконге солдат и офицеров.
ТАСС 19:00
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Происшествия
В Германии носорог перевернул машину сотрудницы природного парка
Комсомольская правда 21:30
Экономика
Суд признал страховую компанию НАСКО банкротом
Арбитражный суд Татарстана признал страховую компанию НАСКО (АО «Национальная страховая компания Татарстан») банкротом, говорится в материалах компании.
Ведомости 06:32
Космос
NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.
Ugpressa.ru 02:28
Футбол
«Болтон» сменил владельца, клуб продолжит существование
Клуб английской лиги 1 (третий дивизион) «Болтон» сменил владельца, благодаря чему продолжит существование.
Спорт-Экспресс 13:32
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
РИА Новости 07:59
Музыка
Певец Эд Ширан объявил об уходе со сцены
РЕН ТВ 10:17