Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСостоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка английской Лиги

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В Англии состоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка Лиги. Действующий обладатель трофея "Манчестер Сити" поспорит за выход в следующий этап с "Престоном", а прошлогодний финалист турнира "Челси" сыграет с победителем пары "Маклсфилд" - "Гримсби Таун".
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Состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка английской лиги

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