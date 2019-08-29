Футбол
Soccer.ruСостоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка английской Лиги
В Англии состоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка Лиги. Действующий обладатель трофея "Манчестер Сити" поспорит за выход в следующий этап с "Престоном", а прошлогодний финалист турнира "Челси" сыграет с победителем пары "Маклсфилд" - "Гримсби Таун".
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«Арсенал» против «Ноттингем Форест» и другие пары: жеребьёвка 3-го раунда Кубка лиги
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