Футбол
Soccer.ruСостоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка английской Лиги
В Англии состоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка Лиги. Действующий обладатель трофея "Манчестер Сити" поспорит за выход в следующий этап с "Престоном", а прошлогодний финалист турнира "Челси" сыграет с победителем пары "Маклсфилд" - "Гримсби Таун".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест» в 1/16 финала Кубка лиги, «Ливерпуль» — с «МК Донс»
Спорт-Экспрессвчера в 20:37
«Арсенал» против «Ноттингем Форест» и другие пары: жеребьёвка 3-го раунда Кубка лиги
Евро-футбол.рувчера в 17:45
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Российская газета 04:23
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Политика
Коломойский предложил снять с России санкции
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предлагает снять санкции с России, которые были введены из-за агрессии в Донбассе.
Газета Кемерова вчера в 05:00
Политика
В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова
Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 04:53
Кино
Оператор «Лиги справедливости» разрыдался во время просмотра фильма
«К несчастью, да», — заявил оператор Фабиан Вагнер в ответ на вопрос, выдел ли он финальную версию «Лиги справедливости».
КиноПоиск 04:10
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправят в Петербург в пятницу
Тело погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней Алисы будет доставлено в Петербург в пятницу, сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис.
РИА Новости 03:30
Гаджеты
Greenliant представила SSD ArmourDrive на основе SLC-памяти
Игромания.ру 05:41
Экономика
Во 2-м квартале выручка АФК «Система» выросла на 9,6%
Лесопромышленный холдинг Segezha Group во 2-м квартале нарастил выручку на 17,2% - до 15,5 млрд рублей, OIBDA компании увеличилась на 44,8% и составила 3,8 млрд рублей.
Финмаркет 04:54
Происшествия
Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц
На сайте госзакупок объявлен тендер на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в Российской Федерации".
Российская газета 02:22
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Происшествия
В Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины в ковре
Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у заброшенного стадиона.
Известия 06:01
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
Меркель и Путин обсудили транзит газа и «нормандский формат»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, говорится в сообщении правительства ФРГ.
Коммерсантъ 06:07
Политика
В России нашли способ разогнать вертолёт до 600 км/ч
Компания «Камов», которая входит в «Вертолёты России», разработала технологию, разгоняющую боевой вертолёт до скорости 600 км/ч.
RT на русском 05:11
Политика
Кремль отреагировал на перезагрузку власти на Украине
В Кремле с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало работы новой Верховной Рады.
Lenta.ru 06:05
Общество
Навальный рассказал о квартире Беглова за 150 млн рублей
Алексей Навальный рассказал, что у бывшегр полпреда президента в ЦФО Александра Беглова, который сейчас временно исполняет обязанности губернатора Санкт-Петербурга, есть квартира в Москве стоимостью 150 миллионов рублей.
Рязанский городской сайт вчера в 12:50
Космос
Ростовский ученый разработал школьное пособие по астрономии для виртуальных космических путешествий
Сотрудник кафедры физики космоса ЮФУ, заведующий учебной обсерваторией Михаил Невский разработал и выпустил к началу нового учебного года, который стартует в 2019-м с понедельника, 2 сентября, пособие для старшеклассников по астрономии.
КП - Ростов-на-Дону вчера в 08:25
Авто
Volkswagen выпустит новый универсал Arteon Shooting Brake
Универсал Arteon Shooting Brake, скорее всего, встанет на конвейер в Эмдене на год позже – в 2022 году, когда семейство Passat сменит дислокацию и переедет в Квасины (Чехия), где уже выпускают местный флагман Superb и другие модели Skoda.
Автоновости дня 04:15
Здоровье
Главврачи нижнетагильских больниц отстранены от работы
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранены от работы главврачи Демидовской больницы и ЦГБ №1. Об этом сообщает ЕАН.
REGNUM 03:14
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Redmi TV
Помимо двух новых смартфонов, компания Xiaomi анонсировала телевизор Redmi TV. Новинка оснащена 70-дюймовым дисплеем с разрешением 4K.
MobiDevices 05:41
Политика
Работавший в России бизнес-партнер Трампа сливал информацию ЦРУ
Бывший деловой партнер президента США Дональда Трампа Феликс Сэтер во время работы в России сотрудничал с американскими спецслужбами и собирал для них информацию о российских системах противоракетной обороны.
Lenta.ru 05:59
Политика
В Саратове на месте старого аэропорта появится «город будущего»
Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» корреспондент, на заседании правительства Саратовской области в четверг, 29 августа, глава региона отметил, что в ходе визита 27 августа в новый международный аэропорт «Гагарин» президент России Владимир Путин поинтересовался судьбой старого аэропорта.
Новости Саратова 02:55
Политика
Болтон: возвращение России в G8 не является самоцелью для Путина
Возвращение России в G8 не является самоцелью для Владимира Путина, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Pravda.Ru 05:46