Футбол
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка АнглииSport24.ru вчера в 13:59
Матчи пройдут 6 и 7 апреля на стадионе «Уэмбли». Финал Кубка Англии состоится там же 18 мая.
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«Брайтон» по пенальти обыграл «Миллуолл» и вышел в полуфинал Кубка Англии, где сыграет с «Ман Сити»
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