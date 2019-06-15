Футбол
Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка ГерманииSport24.ru 13:18
15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20. Действующий чемпион Бундеслиги и обладатель Кубка страны «Бавария» в первом раунде сыграет на выезде с клубом «Энерги Коттбус», выступающем в третьем дивизионе чемпионата Германии.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
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Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено в 15:33
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Во дворе дома в центре Киева произошел взрыв
Во дворе одного из домов в центре Киева произошел взрыв. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 17:04
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 16:09
Политика
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Обновлено вчера в 18:11
Футбол
«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»
Обновлено в 11:57
Политика
Зузана Чапутова вступила в должность президента Словакии
Обновлено в 16:24
Происшествия
Опубликован предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о расследовании трагедии в «Шереметьево», где 5 мая при экстренной посадке загорелся самолет SSJ-100.
Обновлено вчера в 07:48
Теннис
Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста «Голден Стэйт»
Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки сыграла свадьбу с бывшим баскетболистом "Голден Стэйт" Дэвидом Ли.
Обновлено в 16:48
Футбол
Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы
Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Суд отправил под домашний арест владельца компании Optima Development
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца владельца девелоперской компании Optima Development Альберта Худояна, передает ТАСС.
Обновлено в 12:13
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Футбол
Нидерланды обыграли Камерун и вышли на первое место в группе
Сборная Нидерландов встречалась с командой Камеруна в рамках 2-го тура женского чемпионата мира во Франции.
Обновлено в 11:10
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Вашингтон не имел доказательств о проведении ядерных испытаний РФ и КНР
У США имелись исключительно предположения относительно испытаний малых ядерных зарядов Москвой и Пекином, заявил бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор 15 июня журналистам, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Весь экипаж атакованного в Оманском заливе танкера прибыл в Дубай
Экипаж танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, в полном составе прибыл в Дубай.
Обновлено в 17:07
Авто
Российский автолюбитель рассказал, что надо доработать в LADA Vesta SW
Автовладелец отечественного универсала LADA Vesta SW поделился своим мнением, что на его взгляд необходимо доработать в этом автомобиле, в первую очередь.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
В Бразилии пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо в бразильском аэропорту Манаус на севере страны.
Обновлено в 16:28
Экономика
Российский рынок автобусов упал на 5%
По итогам мая 2019 года российский рынок автобусов сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:22
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Политика
Suomen Kuvalehti (Финляндия): в России каждый день открывается по три храма — россияне интересуются, зачем они нужны (Suomen Kuvalehti)
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл сообщил, что в России каждый день открывается по три новых храма.
Обновлено в 17:02