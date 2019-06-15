Футбол

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка ГерманииSport24.ru 13:18

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15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20. Действующий чемпион Бундеслиги и обладатель Кубка страны «Бавария» в первом раунде сыграет на выезде с клубом «Энерги Коттбус», выступающем в третьем дивизионе чемпионата Германии.
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