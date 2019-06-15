Футбол

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка ГерманииSport24.ru 13:18

3 фото
15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20. Действующий чемпион Бундеслиги и обладатель Кубка страны «Бавария» в первом раунде сыграет на выезде с клубом «Энерги Коттбус», выступающем в третьем дивизионе чемпионата Германии.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Бавария» в первом круге Кубка Германии сыграет с «Энерги», «Боруссия» – с «Юрдингеном»

Спорт-Экспресс16:07

«Бавария» и «Боруссия» узнали соперников по первому раунду Кубка Германии

Sportbox.RU16:25

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии

Sport24.ru13:18

«Бавария» и «Боруссия» узнали соперников по первому раунду Кубка Германии

Матч ТВ16:25

«Бавария» в 1-м раунде Кубка Германии сыграет с «Энерги», «Дортмунд» встретится с «Юрдингеном»

Sports.ru15:45

Стали известны соперники «Баварии» и «Боруссии» в 1-м раунде Кубка Германии

Soccer.ru13:48

Состоялась жеребьёвка первого раунда Кубка Германии сезона-2019/20

Чемпионат13:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:18, Вашингтон
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено в 19:18
Космос

Индия планирует создать космическую станцию

Обновлено в 06:11
Происшествия

Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:33
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Обновлено в 16:22
Общество

В Коми добровольцы отказываются тушить лесные пожары из-за отсутствия питания

Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как рассказал на заседании комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности исполняющий обязанности руководителя администрации Корткеросского района Константин Сажин, в муниципалитете 13 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.
Обновлено в 08:35
Происшествия

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,2

Обновлено в 20:06
Армия и оружие

На видео впервые показали бронеавтомобиль «Тигр Next»

Канал "Звезда" продемонстрировал процесс подготовки "Тигр Next" к форуму.
Обновлено в 06:51
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Транспорт

В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.
Обновлено в 09:59
Космос

Саранские студенты вышли на связь с космосом

В столице Мордовии учащиеся Саранского политехнического техникума поговорили в прямом эфире по радиосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции.
Обновлено в 10:16
Футбол

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки

Обновлено в 19:58
Происшествия

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

Обновлено в 19:41
Космос

В ДВФУ создают самоуничтожающийся кубсат с солнечным парусом

Обновлено вчера в 04:15
Армия и оружие

Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама

Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
Обновлено в 19:15
Происшествия

Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Теннис

Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста

Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Хоккей

«Лос-Анджелес» выкупил контракт защитника Фанефа

Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" выкупил контракт 34-летнего канадского защитника Диона Фанефа, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 15:54
Футбол

Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Обновлено в 12:55
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Политика

В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу

Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам.
Обновлено в 18:59
Здоровье

В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено в 19:14
Футбол

Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Обновлено в 16:00
Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Политика

В Чехии могут сделать дату ввода союзных войск в 1968 году Днём памяти

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года советские войска и ещё четыре государства, входившие в состав ОВД, вошли на территорию Чехословакии с четырёх направлений и воздушным путём для прекращения политических реформ, получивших название "Пражская весна".
Обновлено в 18:13
Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено в 14:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Боруссия
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрдинген 05
Спортивный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Крефельд, Северный Рейн-Вестфалия. Обладатель Кубка Германии 1985 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное