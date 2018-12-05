Футбол

Состоялась жеребьевка отборочного этапа Евро-2020
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00:56

Болельщики сборной России волновались за то, чтобы наши футболисты не оказались в «группе смерти». Результаты «футбольной лотереи», которую провели в Дублине показали, что Россия оказалась в одной группе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.
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Бышовец: «„Группой смерти“ нашу назвать нельзя»

Soccer.ru00:58

Состоялась жеребьевка отборочного этапа Евро-2020

Профиль00:56

Евгений Ловчев: «Казахстан и Кипр? Эти команды на нас как на красную тряпку бросаются»

Букмекеры.рфвчера в 20:30

Каждый охотник боится осечек

Трудвчера в 16:25

Станислав Черчесов: «У нас есть определенные неудобства с расписанием матчей сборной России»

Sportbox.RUвчера в 13:06

Станислав Черчесов: «У нас есть определенные неудобства с расписанием матчей сборной России»

Матч ТВвчера в 13:06

Тренер сборной России отметил неудобство календаря отбора на ЧЕ-2020

РИА Новостивчера в 11:39
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Автоматически обработано 7135 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Футбол

«Бавария» видит в Гризманне замену Роббену

В 27-летнем французе в мюнхенском клубе видят замену 34-летнему Арьену Роббену, который покинет «Баварию» по истечению срока контракта — летом 2019 года.
Обновлено в 03:11
Футбол

Винисиус поучаствовал в 6 голах в 7 матчах за «Реал»

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Мелильей» (6:1) сделал голевую передачу.
Обновлено в 03:17
Футбол

Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Рубином»

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи.
Обновлено в 03:24
Футбол

Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре

Обновлено в 01:34
Футбол

Из-за протестов во Франции перенесены еще два футбольных матча

Лига 1 на своем официальном сайте сообщила о переносе еще двух матчей 17-го тура национального чемпионата.
Обновлено в 02:59
Футбол

Френки де Йонг дал добро на переход в ПСЖ

Голландские СМИ утверждают, что вопрос с переходом полузащитника "Аякса" Френки де Йонга в ПСЖ практически решен.
Обновлено в 03:00
Футбол

«Дженоа» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Италии

Футболисты "Дженоа" в серии пенальти уступили клубу третьего итальянского дивизиона "Виртус Энтелла" и не смогли выйти в 1/8 финала Кубка Италии.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол

Акинфеев назвал свою команду мечты

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выразил уверенность, что добился всего, чего хотел на ранних стадиях карьеры, а также назвал команду своей мечты.
Обновлено в 02:52
Футбол

Главный тренер «Пюника» Талалаев дисквалифицирован до конца сезона

Обновлено в 02:47
Футбол

Состав «Манчестер Сити» пополнит вратарь сборной США

"Манчестер Сити" и "Коламбус Крю" договорились о переходе голкипера сборной США Зака Штеффена, информирует источник.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол

«Обычный середняк и идиот». Экс-игрок «МЮ» прошелся по Погба

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал хавбека «красных дьяволов» Поля Погба, который в последних матчах перестал попадать в стартовый состав команды.
Обновлено в 03:19
Футбол

«МЮ» отдаст € 45 млн за нового тренера

Боссы команды из Манчестера готовы даже к приличным тратам, ведь отступные за Почеттино составят около €45 млн, пишет издание The Sun.
Обновлено в 03:06
Футбол

Игроки «Арсенала» пили водку и забавлялись веселящим газом

Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Маттео Гендузи устроили алкогольное застолье, употребляя при этом веселящий газ.
Обновлено в 02:43
Футбол

За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена

Обновлено вчера в 18:28
Футбол

Новая форма «Барселоны» напомнит вам сборную Хорватии

Не секрет, что футбольные клубы заранее готовят форму на новый сезон.
Обновлено вчера в 18:16
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Страна, являющаяся автономной административно-политической частью Великобритании. Занимает северную часть острова Великобритания и граничит по суше с Англией. С других сторон омывается морями Атлантического океана: Северным морем на востоке, Северным проливом и Ирландским морем на западе и юго-западе. Помимо территории на основном британском острове Шотландии также принадлежат около 790 малых островов, большинство из которых необитаемы.
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