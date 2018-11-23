Авто
Состоялась международная премьера нового Range Rover Evoque
Состоялась международная премьера нового Range Rover EvoqueИзвестия04:30
Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил новый кроссовер Range Rover Evoque. Автомобиль создан на базе новой архитектуры Premium Transverse Architecture (PTA).
Известия04:30
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Авто
Mazda отзывает в России более 60 тысяч автомобилей
Под сервисную кампанию попадает 62 357 автомобилей Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50, сообщили в представительстве Mazda в России.
Обновлено в 05:39
Авто
В октябре Renault нарастила продажи в России на 6%
Обновлено в 05:40
Авто
Госпошлину за выдачу номерных знаков хотят отменить
Сегодня госпошлина составляет 2 тысячи рублей. Получение номеров на прицепы и мототехнику стоит 1,5 тысячи рублей.
Обновлено в 05:13
Авто
Российский беспилотный автомобиль проехал из Санкт-Петербурга в Казань
Инженеры НПО «СтарЛайн» испытывали беспилотный автомобиль на ровных шоссе, разбитых городских улицах и грунтовых дорогах в разное время суток, и разных погодных условиях.
Обновлено в 05:43
Авто
Honda вывела на тесты серийную версию электрокара Urban EV
Компания Honda вывела на тесты свой новый компактный электрокар Honda Urban, выполненный в стиле концепта Urban EV с камерами вместо боковых зеркал.
Обновлено в 03:19
Авто
Mercedes-AMG GLC 63 S стал быстрейшим кроссовером на Нюрбургринге
Ранее рекорд круга Северной петли Нюрбургринга составлял 7 минут 51,7 секунды и принадлежал итальянскому кроссоверу Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.
Обновлено в 05:43
Авто
Volkswagen показал новую версию кроссовера Tiguan Black R-Line
Volkswagen Tiguan Black R-Line – новый пакет стилистического оформления, предлагающийся исключительно для комплектаций Comfort и Highline.
Обновлено в 05:34
Авто
В линейке Audi произойдут изменения
Сегодня стало известно о том, что автомобильный производитель решил отказаться от идеи выпуска четырёхдверного автомобиля ТТ, а также закрыл проект, подразумевающий производство заряженной версии для А1 Sportback.
Обновлено в 05:35
Авто
Новый флагманский пикап Great Wall Wingle 7 поступил в продажу
Китайский автопроизводитель Great Wall начал продажу нового флагманского пикапа Great Wall Wingle 7. В Китае автомобиль доступен по цене от 95 800 до 117 800 юаней, что в пересчете на российскую валюту составляет от 910 000 до 1 119 000 рублей.
Обновлено в 04:58
Авто
Покупатели Tesla лишатся льгот от правительства США
Представители Tesla предупреждают своих клиентов о том, что вскоре на американском рынке будут снижены налоговые льготы.
Обновлено в 05:35
Авто
Новый автомобиль FAW получил звание Грузовика года в Китае
Грузовик FAW J7 Eagle сочетает в себе все лучшее, что на данный момент предлагает сфера грузовой инженерии Китая.
Обновлено в 05:24
Авто
Запрещенный к продаже Chery Tiggo 3 вернулся на рынок
Обновлено в 04:11
Авто
Эксперты составили рейтинг самых надежных АКПП
Специалисты озвучили список самых высокоресурсных «автоматов» в истории автомобилестроения.
Обновлено в 05:13
Авто
Российский рынок новых электромобилей в октябре вернулся к росту
Самым популярным электромобилем в России по-прежнему является Nissan Leaf, на долю которого в октябре пришлось чуть менее половины от общего объема – обладателями этой модели стали 8 россиян.
Обновлено в 05:18
Авто
Детали 2019 Таррако, говорят о том, что это будет « самый спортивный автомобиль в сегменте»
Seat предложит новый Tarraco в Европе в начале 2019 года в качестве новой флагманской модели внедорожника, продаваемой как "младший брат" моделей Ateca и Arona.
Обновлено в 04:50