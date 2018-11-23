Авто Авто Mazda отзывает в России более 60 тысяч автомобилей Под сервисную кампанию попадает 62 357 автомобилей Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50, сообщили в представительстве Mazda в России.

Авто Авто В октябре Renault нарастила продажи в России на 6%

Авто Авто Госпошлину за выдачу номерных знаков хотят отменить Сегодня госпошлина составляет 2 тысячи рублей. Получение номеров на прицепы и мототехнику стоит 1,5 тысячи рублей.

Авто Авто Российский беспилотный автомобиль проехал из Санкт-Петербурга в Казань Инженеры НПО «СтарЛайн» испытывали беспилотный автомобиль на ровных шоссе, разбитых городских улицах и грунтовых дорогах в разное время суток, и разных погодных условиях.

Авто Авто Honda вывела на тесты серийную версию электрокара Urban EV Компания Honda вывела на тесты свой новый компактный электрокар Honda Urban, выполненный в стиле концепта Urban EV с камерами вместо боковых зеркал.

Авто Авто Mercedes-AMG GLC 63 S стал быстрейшим кроссовером на Нюрбургринге Ранее рекорд круга Северной петли Нюрбургринга составлял 7 минут 51,7 секунды и принадлежал итальянскому кроссоверу Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Авто Авто Volkswagen показал новую версию кроссовера Tiguan Black R-Line Volkswagen Tiguan Black R-Line – новый пакет стилистического оформления, предлагающийся исключительно для комплектаций Comfort и Highline.

Авто Авто В линейке Audi произойдут изменения Сегодня стало известно о том, что автомобильный производитель решил отказаться от идеи выпуска четырёхдверного автомобиля ТТ, а также закрыл проект, подразумевающий производство заряженной версии для А1 Sportback.

Авто Авто Новый флагманский пикап Great Wall Wingle 7 поступил в продажу Китайский автопроизводитель Great Wall начал продажу нового флагманского пикапа Great Wall Wingle 7. В Китае автомобиль доступен по цене от 95 800 до 117 800 юаней, что в пересчете на российскую валюту составляет от 910 000 до 1 119 000 рублей.

Авто Авто Покупатели Tesla лишатся льгот от правительства США Представители Tesla предупреждают своих клиентов о том, что вскоре на американском рынке будут снижены налоговые льготы.

Авто Авто Новый автомобиль FAW получил звание Грузовика года в Китае Грузовик FAW J7 Eagle сочетает в себе все лучшее, что на данный момент предлагает сфера грузовой инженерии Китая.

Авто Авто Запрещенный к продаже Chery Tiggo 3 вернулся на рынок

Авто Авто Эксперты составили рейтинг самых надежных АКПП Специалисты озвучили список самых высокоресурсных «автоматов» в истории автомобилестроения.

Авто Авто Российский рынок новых электромобилей в октябре вернулся к росту Самым популярным электромобилем в России по-прежнему является Nissan Leaf, на долю которого в октябре пришлось чуть менее половины от общего объема – обладателями этой модели стали 8 россиян.