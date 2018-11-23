Авто Авто Mazda отзовет в России 62 тысяч машин из-за подушек безопасности Японская компания Mazda объявила об отзыве в России 62 357 своих автомобилей из-за проблем с фронтальными подушками безопасности.

Авто Авто В октябре Renault нарастила продажи в России на 6% Самой продаваемой моделью французского бренда в России остается кроссовер Duster, обладателями которого в октябре стали 3877 человек (-4%). Вторым стал компактный кроссовер Kaptur с объемом реализации 2832 единиц (+2%), а тройку замкнул седан Logan с результатом 2649 проданных машин (-14%).

Авто Авто Российский беспилотный автомобиль проехал из Санкт-Петербурга в Казань Экспериментальный беспилотный автомобиль StarLine, созданный российским НПО «СтарЛайн» на базе Skoda Superb, совершил первую поездку от Санкт-Петербурга до Казани.

Авто Авто Пошлину за выдачу госномеров могут отменить Тарифы на техосмотр просят поднять В настоящий момент за регистрацию транспорта с выдачей номеров владелец вынужден платить государству от 1 500 до 2 000 рублей.

Авто Авто Российский рынок новых электромобилей в октябре вернулся к росту Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", несмотря на возобновившийся рост, рынок новых электромобилей в России еще остается на очень низком уровне.

Авто Авто Honda вывела на тесты серийную версию электрокара Urban EV Компания Honda вывела на тесты свой новый компактный электрокар Honda Urban, выполненный в стиле концепта Urban EV с камерами вместо боковых зеркал.

Авто Авто Фотошпионы раскрыли интерьер большого кроссовера Hyundai Palisade На сайте The Korean Car Blog появились шпионские фото интерьера нового трёхрядного кроссовера Hyundai Palisade.

Авто Авто Lada Xray с вариатором: собран первый экземпляр Как стало известно журналистам, первый автомобиль Lada Xray Cross с вариатором уже собран.

Авто Авто Chery представила новый суббренд Exeed

Авто Авто Mercedes-AMG GLC 63 S стал быстрейшим кроссовером на Нюрбургринге Ранее рекорд круга Северной петли Нюрбургринга составлял 7 минут 51,7 секунды и принадлежал итальянскому кроссоверу Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Авто Авто Volkswagen показал новую версию кроссовера Tiguan Black R-Line Под капотом Volkswagen Tiguan Black R-Line располагается 2-литровый турбодизель, который работает в паре с 7-ступенчатой DSG и системой полного привода.

Авто Авто В линейке Audi произойдут изменения Сегодня стало известно о том, что автомобильный производитель решил отказаться от идеи выпуска четырёхдверного автомобиля ТТ, а также закрыл проект, подразумевающий производство заряженной версии для А1 Sportback.

Авто Авто Новый флагманский пикап Great Wall Wingle 7 поступил в продажу Китайский автопроизводитель Great Wall начал продажу нового флагманского пикапа Great Wall Wingle 7. В Китае автомобиль доступен по цене от 95 800 до 117 800 юаней, что в пересчете на российскую валюту составляет от 910 000 до 1 119 000 рублей.

Авто Авто Новый автомобиль FAW получил звание Грузовика года в Китае Грузовик FAW J7 Eagle сочетает в себе все лучшее, что на данный момент предлагает сфера грузовой инженерии Китая.