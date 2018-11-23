Авто

Состоялась международная премьера нового Range Rover Evoque
Известия
04:30

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил новый кроссовер Range Rover Evoque. Автомобиль создан на базе новой архитектуры Premium Transverse Architecture (PTA).
Известия04:30

Подробнее о событии

Land Rover представил мини Velar: новый Range Rover Evoque

CarsWeek.ru02:44

Range Rover представил новое поколение кроссовера Evoque

Коммерсантъ02:03

Новый Range Rover Evoque: почти Velar, но только дешевле

За рулем01:46

Новый Range Rover Evoque появится в России в 2019 году

Автостат00:19

В Лондоне состоялась международная премьера нового Range Rover Evoque

Автоновости дня01:35

Представлен новый Range Rover Evoque. Мини Velar?

Авторевювчера в 16:32

Маленький Velar: 5 фактов о новом Range Rover Evoque

AutoNewsвчера в 15:00
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Авто

Mazda отзовет в России 62 тысяч машин из-за подушек безопасности

Японская компания Mazda объявила об отзыве в России 62 357 своих автомобилей из-за проблем с фронтальными подушками безопасности.
Обновлено в 07:01
Авто

В октябре Renault нарастила продажи в России на 6%

Самой продаваемой моделью французского бренда в России остается кроссовер Duster, обладателями которого в октябре стали 3877 человек (-4%). Вторым стал компактный кроссовер Kaptur с объемом реализации 2832 единиц (+2%), а тройку замкнул седан Logan с результатом 2649 проданных машин (-14%).
Обновлено в 06:36
Авто

Российский беспилотный автомобиль проехал из Санкт-Петербурга в Казань

Экспериментальный беспилотный автомобиль StarLine, созданный российским НПО «СтарЛайн» на базе Skoda Superb, совершил первую поездку от Санкт-Петербурга до Казани.
Обновлено в 07:13
Авто

Пошлину за выдачу госномеров могут отменить

Тарифы на техосмотр просят поднять В настоящий момент за регистрацию транспорта с выдачей номеров владелец вынужден платить государству от 1 500 до 2 000 рублей.
Обновлено в 07:15
Авто

Российский рынок новых электромобилей в октябре вернулся к росту

Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", несмотря на возобновившийся рост, рынок новых электромобилей в России еще остается на очень низком уровне.
Обновлено в 06:44
Авто

Honda вывела на тесты серийную версию электрокара Urban EV

Компания Honda вывела на тесты свой новый компактный электрокар Honda Urban, выполненный в стиле концепта Urban EV с камерами вместо боковых зеркал.
Обновлено в 07:00
Авто

Фотошпионы раскрыли интерьер большого кроссовера Hyundai Palisade

На сайте The Korean Car Blog появились шпионские фото интерьера нового трёхрядного кроссовера Hyundai Palisade.
Обновлено в 06:35
Авто

Lada Xray с вариатором: собран первый экземпляр

Как стало известно журналистам, первый автомобиль Lada Xray Cross с вариатором уже собран.
Обновлено в 06:20
Авто

Chery представила новый суббренд Exeed

Обновлено в 06:54
Авто

Mercedes-AMG GLC 63 S стал быстрейшим кроссовером на Нюрбургринге

Ранее рекорд круга Северной петли Нюрбургринга составлял 7 минут 51,7 секунды и принадлежал итальянскому кроссоверу Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.
Обновлено в 05:43
Авто

Volkswagen показал новую версию кроссовера Tiguan Black R-Line

Под капотом Volkswagen Tiguan Black R-Line располагается 2-литровый турбодизель, который работает в паре с 7-ступенчатой DSG и системой полного привода.
Обновлено в 07:08
Авто

В линейке Audi произойдут изменения

Сегодня стало известно о том, что автомобильный производитель решил отказаться от идеи выпуска четырёхдверного автомобиля ТТ, а также закрыл проект, подразумевающий производство заряженной версии для А1 Sportback.
Обновлено в 06:37
Авто

Новый флагманский пикап Great Wall Wingle 7 поступил в продажу

Китайский автопроизводитель Great Wall начал продажу нового флагманского пикапа Great Wall Wingle 7. В Китае автомобиль доступен по цене от 95 800 до 117 800 юаней, что в пересчете на российскую валюту составляет от 910 000 до 1 119 000 рублей.
Обновлено в 04:58
Авто

Новый автомобиль FAW получил звание Грузовика года в Китае

Грузовик FAW J7 Eagle сочетает в себе все лучшее, что на данный момент предлагает сфера грузовой инженерии Китая.
Обновлено в 05:24
Авто

Покупатели Tesla лишатся льгот от правительства США

Представители Tesla предупреждают своих клиентов о том, что вскоре на американском рынке будут снижены налоговые льготы.
Обновлено в 05:35
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Range Rover Evoque
Премиальный компактный кроссовер, производимый британской компанией Land Rover. Является логическим продолжением концепт-кара Land Rover LRX, дебютировавшего в январе 2008 года в городе Детройт.
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