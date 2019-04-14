Авто
Составлен список самых дешевых кроссоверов и внедорожников в РоссииБИЗНЕС Online 16:50
Составлен список самых дешевых кроссоверов и внедорожников в России по состоянию на апрель. Его приводит «Российская газета».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 03:57
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили московский «Спартак» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:01
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Наука
Следы древнейших морских обитателей сохранились в песке
Доминирующей гипотезой была версия «посмертной маски»: как только организм умирал, над ним сразу формировалась минеральная корка, которая и сохранялась на миллионы лет.
Обновлено в 02:08
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Управляющий директор компании Иван Дубровин объясняет, что каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра увеличивается в среднем на 1%. К похожим выводам пришли в ЦИАН: согласно данным аналитического центра компании, в апреле цены в регионах выросли в среднем на 1% относительно марта.
Обновлено в 07:00
Политика
Белый дом назвал шуткой слова Трампа о любви к Wikileaks
Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Технологии
Видео: фанаты No Man’s Sky составили карту черных дыр для перемещений
Поклонники процедурно-генерируемого мира игры No Man's Sky нашли себе новую забаву, они стали составлять карту черных дыр.
Обновлено в 13:01
Политика
Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий с ним
Замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк, курировавший работу спецслужб, еще в феврале написал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 14:22
Общество
Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы
Обновлено в 17:05
Космос
OSIRIS-REx показал груды валунов на поверхности Бенну
Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко
В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Путешествия
Конюхов признался, что нынешняя кругосветка потребовала от него «всех навыков выживания»
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, признался, что для выживания ему пришлось приложить все физические и духовные силы, а особым испытанием стала пресная однообразная еда.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Киркоров сводил детей в Эрмитаж
Певец сообщил, что это уже второй визит в Эрмитаж его детей — Аллы-Виктории и Мартина.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Обновлено в 03:56
Кино
Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов
Обновлено в 16:43
Общество
Почти 100 тысячам москвичей закрыли выезд за рубеж из-за долгов
Почти 100 тысяч москвичей не смогут выехать за рубеж из-за долгов на 137 млрд рублей, сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов.
Обновлено в 05:47
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Общество
В Сингапуре начинаются испытания воздушного такси
Обновлено в 17:34
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Технологии
Российские операторы сотовой связи не реагируют на возражения ФСБ
Решение отвечает требованиям безопасности и законодательства в области оказания услуг связи, подчеркивает он.
Обновлено в 17:54
Политика
МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSA
Санкции в отношении нефтяной компании PDVSA ставят под угрозу здоровье сотен человек, получающих лечение за границей благодаря финансовой поддержке компании, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
Обновлено в 17:47
Армия и оружие
Военный совет Судана отправил на пенсию своего бывшего лидера
В Судане Переходный военный совет уволил со службы и отправил на пенсию экс-главу минобороны Авада бен Ауфа и руководителя службы безопасности Салаха Куша.
Обновлено в 17:12