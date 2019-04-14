Составлен список самых дешевых кроссоверов и внедорожников в РоссииБИЗНЕС Online 16:50

Составлен список самых дешевых кроссоверов и внедорожников в России по состоянию на апрель. Его приводит «Российская газета».

Составлен список самых дешевых кроссоверов и внедорожников в России

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