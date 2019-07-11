Общество
Названы вузы России с самыми высокими зарплатами выпускниковНациональная служба новостей 01:22
Эксперты назвали вузы, выпускники которых могут рассчитывать на высокие зарплаты. Рейтинг был представлен компанией Superjob, сообщает «РИА Новости». Список возглaвили Национальный исследовательский университет «Высшая школa экономики» и МГИМО.
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Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Лондоне нашли мертвой 17-летнюю скрипачку из России
В Лондоне обнаружили тело 17-летней Кати Цукановой.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика
Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Космос
«Роскосмос» получил первые снимки Земли со спутника «Метеор-М»
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей
В якутском Среднеколымске мужчина расстрелял из ружья приехавших к его дому сотрудников Росгвардии и полиции.
Обновлено в 12:40
Политика
«Большая семерка» осудила планы Зеленского люстрировать Порошенко
Послы стран G7 не одобрили решение президента Украины Владимира Зеленского распространить действие закона о люстрации на чиновников, занимавших посты в период с 2014 по 2019 год.
Обновлено в 06:41
Политика
Конгресс США ограничил право Дональда Трампа начать войну с Ираном
Ранее Дональд Трамп говорил, что не нуждается в одобрении парламентариев для любых военных действий против Ирана.
Обновлено в 14:03
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Здоровье
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Футбол
Футболист «Зенита» Эрнани перешёл на правах аренды в «Парму»
Как сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы, соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. Эрнани перешёл в «Зенит» в 2016 году.
Обновлено в 15:19
Политика
Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским
Обновлено в 09:23
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Кино
Экранизация Mortal Kombat получит «взрослый» рейтинг
Обновлено в 08:00
Происшествия
Попавший под поезд на станции метро «Октябрьская» мужчина выжил
Мужчина, который упал на рельсы на станции метро "Октябрьская" на Кольцевой линии в Москве, выжил.
Обновлено в 14:02
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 15:07
Политика
В Севастополе представили нового губернатора
Полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов сегодня в здании правительства Севастополя представил врио губернатора Михаила Развожаева.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Кривом Роге «заминировали» дом родителей Зеленского
В городе Кривой Рог Днепропетровской области полиция проверяет информацию о минировании торговых центров, детских садов, роддомов, вокзала и в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:01
Общество
«Открытые медиа»: магазин, который связывают с дочерью Кадырова, продает интимные товары с недействительными чеками
Магазин интимных товаров Lady A, который связывают с дочерью Рамзана Кадырова Айшат, выдает недействительные кассовые чеки и не раскрывает данных о месте производства продукции.
Обновлено в 05:12
Политика
Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»
В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Общество
Опасная зона: «Сибирские Мальдивы» поставили на круглосуточную охрану
На территории золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, где и находится "бирюзовое озеро", усилили меры безопасности, разместив круглосуточный пост охраны.
Обновлено в 11:03
Наука
Как можно улучшить состояние сердца, рассказали учёные
Учёные из Университета Дьюка рассказали, как можно улучшить состояние сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Мытищах восстановили подачу газа на ТЭЦ-27
Обновлено в 14:37
Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Обновлено в 12:45
Происшествия
В грузовике «Феррари» обнаружили нелегальных мигрантов
Британская полиция обнаружила двух нелегальных мигрантов в грузовике команды Формулы-1 «Феррари».
Обновлено в 13:39
Общество
Россияне стали чаще воздерживаться от уплаты штрафов ГИБДД
Отмечается, что количество неоплаченных россиянами штрафов достигло 22,4 млн.
Обновлено вчера в 17:45