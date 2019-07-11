Общество

Названы вузы России с самыми высокими зарплатами выпускниковНациональная служба новостей 01:22

Эксперты назвали вузы, выпускники которых могут рассчитывать на высокие зарплаты. Рейтинг был представлен компанией Superjob, сообщает «РИА Новости». Список возглaвили Национальный исследовательский университет «Высшая школa экономики» и МГИМО.
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Астраханские ИТ-специалисты в топ-20 по уровню зарплат в России

Московский Комсомолец10:13

Названы вузы с самыми богатыми выпускниками

Lenta.ru07:26

Названы вузы России с самыми высокими зарплатами выпускников

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ВШЭ оказалась лидером по зарплатам выпускников с экономическими специальностями

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Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

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Superjob назвал вузы с наибольшими зарплатами выпускников-финансистов

РБК00:43

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Коммерсантъ00:19
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:27, Вашингтон
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Лондоне нашли мертвой 17-летнюю скрипачку из России

В Лондоне обнаружили тело 17-летней Кати Цукановой.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Космос

«Роскосмос» получил первые снимки Земли со спутника «Метеор-М»

Обновлено в 13:05
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей

В якутском Среднеколымске мужчина расстрелял из ружья приехавших к его дому сотрудников Росгвардии и полиции.
Обновлено в 12:40
Политика

«Большая семерка» осудила планы Зеленского люстрировать Порошенко

Послы стран G7 не одобрили решение президента Украины Владимира Зеленского распространить действие закона о люстрации на чиновников, занимавших посты в период с 2014 по 2019 год.
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Политика

Конгресс США ограничил право Дональда Трампа начать войну с Ираном

Ранее Дональд Трамп говорил, что не нуждается в одобрении парламентариев для любых военных действий против Ирана.
Обновлено в 14:03
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Обновлено в 14:55
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Здоровье

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Футбол

Футболист «Зенита» Эрнани перешёл на правах аренды в «Парму»

Как сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы, соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. Эрнани перешёл в «Зенит» в 2016 году.
Обновлено в 15:19
Политика

Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским

Обновлено в 09:23
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Кино

Экранизация Mortal Kombat получит «взрослый» рейтинг

Обновлено в 08:00
Происшествия

Попавший под поезд на станции метро «Октябрьская» мужчина выжил

Мужчина, который упал на рельсы на станции метро "Октябрьская" на Кольцевой линии в Москве, выжил.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Обновлено в 14:16
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 15:07
Политика

В Севастополе представили нового губернатора

Полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов сегодня в здании правительства Севастополя представил врио губернатора Михаила Развожаева.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Кривом Роге «заминировали» дом родителей Зеленского

В городе Кривой Рог Днепропетровской области полиция проверяет информацию о минировании торговых центров, детских садов, роддомов, вокзала и в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:01
Общество

«Открытые медиа»: магазин, который связывают с дочерью Кадырова, продает интимные товары с недействительными чеками

Магазин интимных товаров Lady A, который связывают с дочерью Рамзана Кадырова Айшат, выдает недействительные кассовые чеки и не раскрывает данных о месте производства продукции.
Обновлено в 05:12
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Общество

Опасная зона: «Сибирские Мальдивы» поставили на круглосуточную охрану

На территории золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, где и находится "бирюзовое озеро", усилили меры безопасности, разместив круглосуточный пост охраны.
Обновлено в 11:03
Наука

Как можно улучшить состояние сердца, рассказали учёные

Учёные из Университета Дьюка рассказали, как можно улучшить состояние сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:56
Происшествия

В Мытищах восстановили подачу газа на ТЭЦ-27

Обновлено в 14:37
Общество

Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

Обновлено в 12:45
Происшествия

В грузовике «Феррари» обнаружили нелегальных мигрантов

Британская полиция обнаружила двух нелегальных мигрантов в грузовике команды Формулы-1 «Феррари».
Обновлено в 13:39
Общество

Россияне стали чаще воздерживаться от уплаты штрафов ГИБДД

Отмечается, что количество неоплаченных россиянами штрафов достигло 22,4 млн.
Обновлено вчера в 17:45
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