Общество
Федеральный проект "Трезвая Россия" и ВГТРК составили рейтинг трезвости российских регионов. Результаты опубликованы на сайте проекта.
РИА Новости19:33
с чего всё началось
Специалисты федерального проекта "Трезвая Россия" оценили ситуацию с употреблением алкоголя в стране и составили рейтинг самых пьющих и самых трезвых регионов.Life.ru20:52
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