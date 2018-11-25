Общество

Составлен рейтинг трезвости российских регионов
РИА Новости
19:33

Федеральный проект "Трезвая Россия" и ВГТРК составили рейтинг трезвости российских регионов. Результаты опубликованы на сайте проекта.
РИА Новости19:33
с чего всё началось
Специалисты федерального проекта "Трезвая Россия" оценили ситуацию с употреблением алкоголя в стране и составили рейтинг
 самых пьющих и самых трезвых регионов.
Life.ru20:52

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Названы самый пьющий и самый трезвый регионы России

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