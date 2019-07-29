Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензиномREGNUM 01:28
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая. Жители страны могут себе позволить приобрести в 10 раз меньше бензина, чем люксембуржцы, и в 3,3 раза меньше, чем жители России.
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с чего всё началось
Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины, об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного для РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:11
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:27, Вашингтон
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Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
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В Челябинске охранник детского сада ранил мужчину бензопилой
В Челябинске сторож детского сада ранил мужчину бензопилой. Об этом сообщает местное издание 74.UA со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
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Происшествия
Грузовик команды Renault попал в аварию в Венгрии
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Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
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Политика
В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию
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Происшествия
Врачи не нашли у Навального признаков отравления
Дмитрий Ромашов, дежурный врач 64-й больницы города Москва, рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии Алексея Навального.
Обновлено в 05:33
Общество
МИД предупредил россиян об активности вулкана Этна в Италии
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Украина провела испытания своих новейших ракет из российских запчастей
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Общество
Росгвардия заказала мониторинг сообщений о себе в прессе и соцсетях
В Росгвардии хотят определить издания с наибольшим количество публикаций о ее службах и «наиболее активных авторов».
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Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Обновлено в 09:33
Музыка
Очередь на концерт Rammstein выстроилась с ночи
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Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC
Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.
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Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
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Представитель Зеленского прокомментировал планы о приватизации на Украине
Инвесторы оптимистично настроены в отношении Украины после парламентских выборов, "на позитивных ожиданиях" можно провести несколько успешных приватизационных сделок, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
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В Госдуме оценили планы Украины возобновить диалог с Россией по газу
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT слова представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса о том, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупке газа.
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Василевский продлил контракт с «Тампа Бэй»
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Вечером в воскресенье, 28 июля, во время концерта в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади произошла потасовка.
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В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
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Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
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