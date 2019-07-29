Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины, об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного для РИА Новости*.

с чего всё началось

Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая. Жители страны могут себе позволить приобрести в 10 раз меньше бензина, чем люксембуржцы, и в 3,3 раза меньше, чем жители России.

Общество В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Армия и оружие 45 лет назад основана группа спецназа «Альфа» 45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.

Гаджеты Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом» Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Гаджеты Apple готовит 16,1-дюймовый MacBook Pro с тонкими рамками По данными информаторов, в новом ноутбуке с 16,1 дюймовым дисплеем будут очень тонкие рамки, что позволит сделать ноутбук по размерам не больше 15,4 дюймового MacBook Pro.

Происшествия Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП "В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.

Происшествия В Челябинске охранник детского сада ранил мужчину бензопилой В Челябинске сторож детского сада ранил мужчину бензопилой. Об этом сообщает местное издание 74.UA со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Происшествия Грузовик команды Renault попал в аварию в Венгрии Грузовик команды «Формулы-1» Renault попал в аварию в Венгрии, когда перевозил оборудование на автодром «Хунгароринг», где в ближайшие выходные пройдет Гран-при Венгрии.

Армия и оружие Россия начала серийное производство Су-57 Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.

Политика В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.

Происшествия Врачи не нашли у Навального признаков отравления Дмитрий Ромашов, дежурный врач 64-й больницы города Москва, рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии Алексея Навального.

Общество Росгвардия заказала мониторинг сообщений о себе в прессе и соцсетях В Росгвардии хотят определить издания с наибольшим количество публикаций о ее службах и «наиболее активных авторов».

Музыка Очередь на концерт Rammstein выстроилась с ночи Поклонники метал-группы Rammstein еще ночью начали занимать очередь у московского стадиона «Лужники», где состоится концерт немецких музыкантов.

Наука Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.

Единоборства Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.

Политика Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

Политика Представитель Зеленского прокомментировал планы о приватизации на Украине Инвесторы оптимистично настроены в отношении Украины после парламентских выборов, "на позитивных ожиданиях" можно провести несколько успешных приватизационных сделок, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

Происшествия В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.

Политика В Госдуме оценили планы Украины возобновить диалог с Россией по газу Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT слова представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса о том, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупке газа.

Происшествия Концерт на Дворцовой прервали из-за потасовки с участием моряков Вечером в воскресенье, 28 июля, во время концерта в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади произошла потасовка.

Армия и оружие В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.