Энергетика

Составлен рейтинг стран с самым доступным бензиномREGNUM 01:28

Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая. Жители страны могут себе позволить приобрести в 10 раз меньше бензина, чем люксембуржцы, и в 3,3 раза меньше, чем жители России.
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с чего всё началось

Названы европейские страны с самым доступным бензином

Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины, об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного для РИА Новости*.
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