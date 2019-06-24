Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергииВзгляд.ру вчера в 18:45
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года. Российские граждане на среднюю зарплату могут приобрести около 12 тыс. киловатт-часов в месяц – больше, чем немцы и украинцы, но меньше, чем финны и казахстанцы.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 08:37, Вашингтон
Общество
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По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворил их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
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Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
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Авто
В Ирландии запретят бензиновые и дизельные автомобили в 2030 году
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Политика
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Грузинские депутаты планируют приехать на международный форум "Развитие парламентаризма" в начале июля в Москву, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Обновлено в 07:49
Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических прав
«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», — цитирует его ТАСС.
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Гаджеты
Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft
Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс поделился в интервью для телеканала Fox Business о главном промахе в своей карьере.
Обновлено в 03:28
Политика
Пушков заявил, что Украина не имеет никакого отношения к саммиту G20
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина об участии президента страны Владимира Зеленского в саммите «Большой двадцатки».
Обновлено в 08:06
Спорт
Черноусов и Ломова завоевали золото Европейских игр в пулевой стрельбе
Артем Черноусов и Маргарита Ломова стали чемпионами Европейских игр в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров.
Обновлено в 07:47
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Общество
В Гидрометцентре опровергли приход осенней погоды в Москву
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил сообщения о приходе осенней погоды в Москву.
Обновлено в 06:58
Общество
Двенадцать домов в рамках реновации построят в Москве до конца года
Двенадцать домов, в которые смогут переехать жильцы в рамках программы реновации, будет построено в Москве до конца года, с момента старта программы в столице введено в эксплуатацию более 40 жилых домов, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
Обновлено в 05:27
Политика
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Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Транспорт
Платным станет участок М-4 «Дон» в Краснодарском крае
В Краснодарском крае движение по одному из участков трассы М-4 «Дон» станет платным, проинформировал Автодор.
Обновлено 22 июня в 08:51
Общество
Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию
Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».
Обновлено в 07:10
Политика
Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов
Экономика Грузии может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.
Обновлено в 08:06
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 71,6 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 24,83 копейки - до 71,5973 рубля, курс доллара уменьшился на 22 копейки, до 62,9095 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Политика
Facebook изобличил отсутствие вмешательства России в Brexit
Вице-президент Facebook Ник Клегг заявил, что компания не нашла доказательств вмешательства России в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году, передает "Би-би-си".
Обновлено в 07:49
Общество
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Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.
Обновлено в 05:40
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Энергетика
В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории
Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно.
Обновлено в 07:48
Политика
Песков: в Грузии царит русофобская истерия
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время на грузинской территории наблюдается русофобская истерия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:07
Культура
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 07:53