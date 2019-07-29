Энергетика
Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензинДеловое.ТВ 05:58
Представители рейтингового агентства медиагруппы МИА "Россия сегодня" составили рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин и топливо. Об этом сообщает пресс-служба агентства. Лидирующее место в рейтинге занял Люксембург.
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с чего всё началось
Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины, об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного для РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:11
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
Политика
Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Политика
Скандального украинского генерала Глуховерю уволили
«Приказом председателя нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря», — указано в сообщении.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Врачи не нашли у Навального признаков отравления
Дмитрий Ромашов, дежурный врач 64-й больницы города Москва, рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии Алексея Навального.
Обновлено в 05:33
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
В Каракасе рассказали о работе с российскими военными специалистами
Военные специалисты РФ при необходимости вновь поедут в Венесуэлу для обеспечения работы российских систем вооружений, заявил РИА Новости военный атташе венесуэльского посольства в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Илья Яшин арестован на 10 суток
Щербинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток председателя Совета депутатов московского муниципального округа «Красносельский» и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина, передает «Медиазона».
Обновлено в 08:47
Культура
Екатеринбургскому музею подарили более 600 редких гравюр
Екатеринбургскому музею ИЗО подарили большое количество гравюр, исполненных с помощью редкой техники меццо-тинто.
Обновлено в 06:05
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Общество
Большую воду в Иркутске сдерживает дамба, построенная месяц назад
Глава Иркутска Дмитрий Бердников сообщил, что дамба, сооруженная месяц назад на улице Пляжной, показала свою эффективность: сейчас она сдерживает воду в Иркуте.
Обновлено в 07:06
Музыка
Очередь на концерт Rammstein выстроилась с ночи
Поклонники метал-группы Rammstein еще ночью начали занимать очередь у московского стадиона «Лужники», где состоится концерт немецких музыкантов.
Обновлено в 08:04
Наука
Человечество исчерпало все возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год
Организация Global Footprint Network отслеживает влияние человечества на экологию очень наглядным способом: каждый год алгоритмы подсчитывают исчерпание ресурсов Земли и называют день, когда люди потребили больше еды, воды, леса и углеводородов, чем планета может компенсировать за год.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Политика
В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина
Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.
Обновлено в 02:17
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Общество
Названы востребованные рабочие профессии в России
Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Политика
Медведев призвал ускорить работу в рамках нацпроектов в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Общество
МИД предупредил россиян об активности вулкана Этна в Италии
Обновлено в 07:43
Кино
Светлана Дружинина рассказала, чем займутся гардемарины в четвертом фильме
Режиссер Светлана Дружинина рассказала в Инстаграме, что в четвертом фильме "Гардемарины" герои будут заниматься своим непосредственным делом – выходить в море на кораблях.
Обновлено в 04:47
Теннис
Теннисист Рублев поднялся на 29 позиций в рейтинге ATP
Обновлено в 02:12
Авто
Geely объявила цены на новый Geely Atlas Pro
В Китае Geely Boyue/Atlas Pro предлагается с новой бензиновой турботройкой объемом 1,5 литра мощностью 177 л.с. Этот силовой агрегат создан специалистами концерна Volvo.
Обновлено в 01:38
Технологии
Эксперты обнаружили новый способ кражи денег с банковских карт
Как ранее сообщали «Кубанские новости», эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Обновлено в 08:44
Кино
Новый фильм Тарантино побил рекорды по сборам за первый уикенд
Обновлено в 07:31
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском Евровидении
Канал провел спецвыпуск шоу с участием всех финалистов, где по решению руководства конкурса победили все участники, которые вышли в финал.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Политика
ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.
Обновлено в 07:56
Гаджеты
Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом
Обновлено в 04:30