Энергетика

Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензинДеловое.ТВ 05:58

Представители рейтингового агентства медиагруппы МИА "Россия сегодня" составили рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин и топливо. Об этом сообщает пресс-служба агентства. Лидирующее место в рейтинге занял Люксембург.
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Очередь не занимать: почему бензин становится доступным только богатым

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Стал известен уровень доступности бензина в странах Европы

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Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина

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Названы страны Европы с самым дешёвым бензином

RT на русском03:39
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В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

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По информации издания, запрос Токио на включение в программу "создает политические проблемы для Пентагона", а также может спровоцировать "международную напряженность".
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Армия и оружие

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Помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия, США работают еще над двумя секретными программами.
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Происшествия

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Дети в шутку накачали мальчика воздухом и погубили его

Ранее в июле сообщалось, что в китайском городе Пекин мужчина в шутку угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его.
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ООО "ПСМА Рус" с понедельника (29 июля 2019 года) остановит калужское производство на 20 дней в связи с отпусками сотрудников, выпавшими в одно время, доложила пресс-служба компании.
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Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Общество

В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы

В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы.
Обновлено в 21:42
Общество

В России предложили заблокировать BlaBlaCar

Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Интернет

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Специалисты в области информационной безопасности из компании Sucuri рассказали о новом способе хищения денежных средств с банковских карт.
Обновлено в 22:07
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Авто

В Сети показали неизвестную версию «Жигулей»

Как сложилась дальнейшая судьба уникальных «Жигулей», до сих пор неизвестно.
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Происшествия

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Обновлено в 20:26
Общество

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

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Происшествия

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Как стало известно РЕН ТВ, авария произошла около поселка Власиха в 21:47. Столкнулись мопед и легковой автомобиль.
Обновлено в 21:10
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Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной

На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
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Почему все так любили сериал «Санта-Барбара»

Обновлено в 16:00
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Фанаты Rammstein устроили гонку за лучшие места на концерте

Самые быстрые из поклонников смогли занять лучшие места на танцполе. Ранее сообщалось, что улицы Москвы перекроют из-за концерта Rammstein.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей

Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Технологии

Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения

Новый двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытали в условиях обледенения, сообщает пресс-служба ОДК-Климов.
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Житель Волгоградской области скончался после укуса клеща

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Кино

Машков назвал условие своего возвращения в кино

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не исключил своего возвращения в кино.
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Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
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Озвучены условия участия Трампа в саммите Минской группы

Глава Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст сообщил, что американский лидер Дональд Трамп готов участвовать в переговорах Минской группы возможно лишь при гарантированном успехе этого саммита.
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Горьковский автомобильный завод начал работу над новым микроавтобусом.
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Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей

На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.
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В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска

Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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