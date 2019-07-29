Энергетика
Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензинДеловое.ТВ 05:58
Представители рейтингового агентства медиагруппы МИА "Россия сегодня" составили рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин и топливо. Об этом сообщает пресс-служба агентства. Лидирующее место в рейтинге занял Люксембург.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 22:44, Вашингтон
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
Политика
Пентагон не намерен включать Японию в программу F-35
По информации издания, запрос Токио на включение в программу "создает политические проблемы для Пентагона", а также может спровоцировать "международную напряженность".
Обновлено в 14:50
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе из-за паводков режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 21:28
Армия и оружие
США работает над секретными программами гиперзвукового оружия
Помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия, США работают еще над двумя секретными программами.
Обновлено в 21:39
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Происшествия
Дети в шутку накачали мальчика воздухом и погубили его
Ранее в июле сообщалось, что в китайском городе Пекин мужчина в шутку угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его.
Обновлено в 19:00
Космос
Лучшее за день. 29 июля
Как СМИ маскируют «наживки» для читателя, что нашел TESS и каким будет население Земли в будущем, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Обновлено в 16:59
Авто
Производство ПСМА в Калуге остановилось по причине отпусков работников
ООО "ПСМА Рус" с понедельника (29 июля 2019 года) остановит калужское производство на 20 дней в связи с отпусками сотрудников, выпавшими в одно время, доложила пресс-служба компании.
Обновлено в 03:22
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Общество
В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы
В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы.
Обновлено в 21:42
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Интернет
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты в области информационной безопасности из компании Sucuri рассказали о новом способе хищения денежных средств с банковских карт.
Обновлено в 22:07
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Авто
В Сети показали неизвестную версию «Жигулей»
Как сложилась дальнейшая судьба уникальных «Жигулей», до сих пор неизвестно.
Обновлено в 21:30
Происшествия
В Приморье сотрудники ОАО «РЖД» подозреваются во взяточничестве
В Приморье сотрудники ОАО «РЖД» стали фигурантами уголовных дел, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ДВСУТ СК РФ.
Обновлено в 20:26
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Обновлено в 19:03
Происшествия
Два человека погибли в столкновении мопеда и легковушки под Москвой
Как стало известно РЕН ТВ, авария произошла около поселка Власиха в 21:47. Столкнулись мопед и легковой автомобиль.
Обновлено в 21:10
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной
На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
Обновлено в 12:35
Культура
Почему все так любили сериал «Санта-Барбара»
Обновлено в 16:00
Общество
Фанаты Rammstein устроили гонку за лучшие места на концерте
Самые быстрые из поклонников смогли занять лучшие места на танцполе. Ранее сообщалось, что улицы Москвы перекроют из-за концерта Rammstein.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Технологии
Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения
Новый двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытали в условиях обледенения, сообщает пресс-служба ОДК-Климов.
Обновлено в 07:34
Музыка
Фестиваль деревенской культуры пройдёт в Удмуртии в августе
Обновлено в 16:14
Здоровье
Житель Волгоградской области скончался после укуса клеща
Обновлено в 07:32
Кино
Машков назвал условие своего возвращения в кино
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не исключил своего возвращения в кино.
Обновлено в 21:57
Политика
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено в 21:16
Политика
Озвучены условия участия Трампа в саммите Минской группы
Глава Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст сообщил, что американский лидер Дональд Трамп готов участвовать в переговорах Минской группы возможно лишь при гарантированном успехе этого саммита.
Обновлено в 20:15
Авто
ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса
Горьковский автомобильный завод начал работу над новым микроавтобусом.
Обновлено в 09:58
Политика
Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей
На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.
Обновлено в 16:19
Происшествия
В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска
Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:16