Энергетика

Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензинДеловое.ТВ 05:58

Представители рейтингового агентства медиагруппы МИА "Россия сегодня" составили рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин и топливо. Об этом сообщает пресс-служба агентства. Лидирующее место в рейтинге занял Люксембург.
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Очередь не занимать: почему бензин становится доступным только богатым

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Стал известен уровень доступности бензина в странах Европы

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Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина

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Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина

News.ruвчера в 18:57

Названы страны Европы с самым дешёвым бензином

RT на русском03:39
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Эксперты прогнозируют масштабную вспышку дифтерии на Украине. От нее может погибнуть каждый десятый заболевший.
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Порошенко с семьей покинул Украину

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В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta

Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
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Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии

Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
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В России предложили заблокировать BlaBlaCar

Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
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Обновлено в 19:06
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Законодательное собрание Ленинградской области предлагает до 2022 года продлить действие переходного периода, после которого передача животных без владельцев в приюты станет общеобязательной, соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
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Нетаньяху и Вашингтон завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО «Хец-3» («Стрела-3»).
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