Энергетика
Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензинДеловое.ТВ 05:58
Представители рейтингового агентства медиагруппы МИА "Россия сегодня" составили рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин и топливо. Об этом сообщает пресс-служба агентства. Лидирующее место в рейтинге занял Люксембург.
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Происшествия
В Тулуне закрыли федеральную трассу
Обновлено в 18:16
Экономика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Гаджеты
Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
Наука
Победили в конкурсе Илона Маска: немецкая команда с уфимцем разогнала капсулу Hyperloop до 463 км/ч
Команда Мюнхенского технического университета TUM Hyperloop, в состав которой входит уфимец Артём Газизов, установила новый рекорд — на соревнованиях SpaceX Hyperloop Pod Competition ребята разогнали капсулу Hyperloop до 463 км/ч.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Политика
Борис Джонсон направит на рекламу Brexit 100 млн фунтов
Обойдется такая рекламная кампания в 100 миллионов фунтов (свыше 120 миллионов долларов), пишут «Известия».
Обновлено в 15:56
Общество
Жители села Желтоярово не хотят эвакуироваться
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Московские суды арестовали не менее 40 человек, задержанных на несанкционированном митинге 27 июля, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 18:30
Общество
Оглашены лидеры голосования за название арт-парка на Добролюбова
Общественная палата Санкт-Петербурга огласила предварительных лидеров открытого голосования на выбор названия арт-парка, который откроется на проспекте Добролюбова.
Обновлено в 11:34
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Экономика
Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами
Счетная палата РФ в ходе проверки сравнила зарплату гендиректора Фонда развития моногородов с расходами их бюджетов.
Обновлено в 19:01
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Кино
Кинокомпания Disney побила мировой рекорд сборов
Обновлено в 07:24
Общество
Марихуану разрешили в Нью-Йорке
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, который предусматривает смягчение наказания за хранение марихуаны.
Обновлено в 15:45
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 14:57
Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Израиль испытал ракеты на Аляске
Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.
Обновлено вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Откровенная переписка Глюкозы с мужчиной появилась в Сети
Обновлено в 17:01
Кино
Sony назвала имена кандидатов на кресло режиссера фильма «Веном 2»
Корпорация Sony назвала, кто может занять режиссерское кресло, обладатель которого займется съемками фильма «Веном 2».
Обновлено в 05:01
Политика
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Кино
Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе
Премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.
Обновлено в 12:33