Представители рейтингового агентства медиагруппы МИА "Россия сегодня" составили рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин и топливо. Об этом сообщает пресс-служба агентства. Лидирующее место в рейтинге занял Люксембург.

Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин

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