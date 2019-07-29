Энергетика

Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензинДеловое.ТВ 05:58

Представители рейтингового агентства медиагруппы МИА "Россия сегодня" составили рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин и топливо. Об этом сообщает пресс-служба агентства. Лидирующее место в рейтинге занял Люксембург.
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Очередь не занимать: почему бензин становится доступным только богатым

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Названы страны Европы с самым дешёвым бензином

RT на русском03:39
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