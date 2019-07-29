Энергетика
Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензинДеловое.ТВ 05:58
Представители рейтингового агентства медиагруппы МИА "Россия сегодня" составили рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин и топливо. Об этом сообщает пресс-служба агентства. Лидирующее место в рейтинге занял Люксембург.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 23:00, Вашингтон
Происшествия
В США пять человек погибли в результате стрельбы
Пять человек погибли и два были ранены в результате стрельбы в американском штате Висконсин, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 19:16
Авто
УАЗ приступил к финальным испытаниям «Патриота» с «автоматом»
Ульяновский автомобильный завод приступил к финальной части дорожных испытаний предсерийного внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 14:58
Наука
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 18:35
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39
Политика
Американские сенаторы предложили новые санкции против России
Американские сенаторы демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио направили в комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей письмо с предложением о внесении в проект оборонного бюджета положений о санкциях в отношении суверенного долга России в связи с "вмешательством" в выборы.
Обновлено в 22:56
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Общество
Свыше 400 человек госпитализировали из-за жары в Японии
Более 400 жителей Японии были госпитализированы за сутки с признаками теплового удара из-за жаркой погоды.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет
Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2019 году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории.
Обновлено в 18:26
Политика
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября в США готов дать показания против Саудовской Аравии
Как пишет газета The Wall Street Journal, в обмен на свои показания он требует от американских властей не выносить ему смертный приговор.
Обновлено в 22:28
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi
Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено в 22:12
Политика
Киев призвали к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинского журнала Forbes Максим Кухар призвал украинские власти начать немедленную подготовку к вторжению на территорию России.
Обновлено в 05:47
Здоровье
Украине угрожает вспышка смертельной дифтерии
Эксперты прогнозируют масштабную вспышку дифтерии на Украине. От нее может погибнуть каждый десятый заболевший.
Обновлено в 19:58
Здоровье
Когда активированный уголь может быть опасен, рассказал врач-диетолог
Как заявила врач-диетолог Наталья Пугачева, активированный уголь рекомендован врачами при вздутии живота, диарее, отравлении и для очищения почек.
Обновлено в 20:38
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Политика
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
Обновлено в 22:15
Общество
В Красноярском крае растёт площадь лесных пожаров
Обновлено в 00:44
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Авто
Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
Здоровье
Здоровый образ жизни поможет сэкономить семейный бюджет
Эксперты утверждают, что здоровый образ жизни поможет ощутимо сэкономить ресурсы семейного бюджета.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Экономика
Счетная палата: депрессивные моногорода не получали субсидий от госпрограммы с 2016 года
Фонд развития моногородов при реализации приоритетной программы развития на 2016-2025 годы направлял средства на поддержку моногородов, экономика которых и так была относительно дифференцирована, когда как депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов, остались без бюджетной поддержки, говорится в отчете Счетной палаты.
Обновлено в 17:11
Происшествия
В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска
Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:16
Кино
Звезда «Игры престолов» защитила Бениоффа и Уайсса от нападок фанатов
Исполнительница роли Миссандеи в сериале «Игра престолов» Натали Эммануэль выступила в защиту создателей ленты Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса, которых поклонники ленты критикуют за неудачный финал.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
ЛНР обвинила Украину в размещении запрещенного вооружения в Донбассе
"Используя договоренности о перемирии, Майстренко (командир 54 бригады силовиков Алексей Майстренко - ред.) продолжает скрытное размещение запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения, проведение мероприятий по оборудованию новых, дооборудованию и маскировке имеющихся позиций", - заявил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.
Обновлено в 08:31