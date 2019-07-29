Энергетика
Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензинДеловое.ТВ 05:58
Представители рейтингового агентства медиагруппы МИА "Россия сегодня" составили рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин и топливо. Об этом сообщает пресс-служба агентства. Лидирующее место в рейтинге занял Люксембург.
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с чего всё началось
Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины, об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного для РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:11
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Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика
Порошенко отказался от госохраны и уехал с семьей в Турцию
Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и уехал в Турцию вместе с семьей.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля
Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Политика
В Батуми прошел митинг за диалог с Россией
Обновлено вчера в 13:47
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
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Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Общество
Экологи подали иск из-за загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме
Французская экологическая ассоциация Robin des bois подала судебный иск в связи с загрязнением свинцом территории вокруг собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 10:49
Общество
Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь — заберешь".
Обновлено в 05:57
Футбол
«Рубин» и «Ахмат» определились с формами на матч
29 июля в Казани состоится заключительный матч 3-го тура РПЛ, в котором «Рубин» примет «Ахмат».
Обновлено в 04:24
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Пятигорске загорелся цех по производству шуб
Цех по производству шуб на улице Краснослободской загорелся в понедельник днем, пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.
Обновлено в 10:48
Происшествия
«Спартак» обратился в прокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом
Московский «Спартак» отправил запрос в генеральную прокуратуру по поводу инцидента с избиением фанатов команды ростовским ОМОНом после выездного матча 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 11:02
Политика
В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Галяминой
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить без удовлетворения жалобу независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой об отказе ей в регистрации.
Обновлено в 09:49
Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
В России началось серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Политика
Соратник Зеленского грубо высказался об отмене Дня Победы на Украине
Новоизбранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если в ней решат отменить празднование Дня Победы в государстве.
Обновлено в 07:07
Музыка
Rammstein выступит в Москве
Немецкая рок-группа Rammstein в рамках своего европейского тура в поддержку вышедшего в мае первого за 10 лет нового альбома, носящего название группы, в понедельник выступит на московском стадионе "Лужники".
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото
Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Происшествия
Девочка в Саратове жила в одном доме с собаками, кошками и кроликом
Волонтёры-зоозащитники обнаружили в помещениях 25 собак, двух котов и кролика.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Ирину Шейк подозревают в романе с бывшим мужем Дженнифер Энистон
По сообщениям иностранных журналистов, Ирина закрутила роман с 47-летним актером Джастином Теру.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Индия передумала закупать беспилотники у США
По данным издания, Индия планировала закупить у США 30 БПЛА на сумму $6 млрд.
Обновлено в 06:47
Игры
NVIDIA объявила о 10 новых моделях с NVIDIA RTX Studio
NVIDIA объявила о выходе 10 новых моделей ноутбуков и профессиональных мобильных рабочих станций NVIDIA RTX Studio от ключевых партнеров, которые позволяют создателям контента во всем мире применять трассировку лучей реального времени, использовать передовые возможности искусственного интеллекта и обрабатывать видео разрешения.
Обновлено в 11:44