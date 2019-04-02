Футбол
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мираФАН вчера в 19:38
Французский журнал France Footbal подготовил список самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира. Первое место в списке занял капитан «Барселоны» Лионель Месси, чей доход составляет около 130 миллионов евро в год (до вычета налогов).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football
Спорт-Экспрессвчера в 09:57
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Политика
Депутаты приняли отставку мэра Курска
Мэр Курска Николай Овчаров на заседании городского совета внес на рассмотрение вопрос о своей отставке.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Минобороны РФ: в ЦВО в этом году наберут на 8 тысяч меньше срочников
Interfax-Russia.ru - Количество призывников, которые будут отправлены на службу в вооруженные силы из регионов Центрального военного округа (ЦВО) в весеннем призыве 2019 года, сократится почти на 15% по сравнению с осенью предыдущего года, сообщил во вторник начальник организационно-мобилизационного управления штаба округа Александр Линьков.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки
Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.
Обновлено в 03:52
Энергетика
Газпром назвал степень готовности «Северного потока-2»
«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 11:48
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Избиение Виктории Скрипаль попало на видео
Обновлено в 05:33
Происшествия
Погибла в авиакатастрофе совладелец S7 Наталия Филева
Погибла в авиакатастрофе совладелец S7 Наталия Филева, сообщили местные СМИ.
Обновлено 31 марта в 23:35
Футбол
Вячеслав Караваев: «После пребывания в сборной везу с собой только положительные эмоции»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.
Обновлено в 04:14
Технологии
Госдума предложила защитить Рунет российским шифрованием
Как проинформировали специализированные издания, комитет по информационной политике Государственной Думы Российской Федерации подготовил законопроект, который предлагает обязать шифровать весь трафик в Рунете с помощью отечественной криптографии.
Обновлено в 01:28
Космос
Подтверждено присутствие метана на Марсе
Марсоход Curiosity не раз детектировал на Красной планете разные концентрации метана (согласно ученым, на Марсе данного газа очень мало - по сравнению с его концентрациями на Земле).
Обновлено в 04:05
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин раскрыл детали празднования 50-летнего юбилея
Иосиф Пригожин в этом году празднует юбилей — 2 апреля ему исполнилось 50 лет.
Обновлено в 05:11
Политика
В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой.
Обновлено в 05:44
Кино
Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице
Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Наука
Разработана спасающая от бессонницы пижама
Американские специалисты из Массачусетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
На Стартовой улице автобус сбил пешехода
Во вторник, 2 апреля, в Московском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автобуса и пешехода.
Обновлено в 05:32
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 31 марта в 18:10
Общество
Жан-Мишель Кусто 5 апреля посетит «китовую тюрьму» в Приморье
Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, как ожидается, прибудет в Россию 3 апреля, а 5 апреля посетит "китовую тюрьму" в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Экологическая вахта" Дмитрий Лисицын.
Обновлено в 03:32
Общество
ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек
Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Культура
Forbes Life и Forbes Woman возглавила Юлия Варшавская
Обновлено в 04:24
Политика
Госдума расширяет круизный туризм в российской Арктике
Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий порядок захода туристических судов в порты регионов, входящих в Арктическую зону и порты Дальнего Востока, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 04:27
Автоспорт
Хорнер опасается нехватки шин в случае изменения формата квалификации
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал возможное изменение формата квалификации с сезона-2020 Формулы-1.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Экс-глава «МиГ-РосТ» осужден на 9,5 года за мошенничество с недвижимостью на 800 млн руб
Бывший гендиректор российской авиастроительной компании "МиГ-РосТ" Алексей Озеров и бывший вице-президент компании "Туполев" осуждены за мошенничество с объектами недвижимости на 800 млн рублей.
Обновлено в 06:01
Наука
Британские врачи будут учиться оказывать неотложную помощь в VR
Система представляет собой программу для VR, в которой врачи сталкиваются c необходимостью оказания неотложной помощи пациентам с крайне высоким уровнем сахара в крови.
Обновлено в 03:14