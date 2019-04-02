Футбол

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мираФАН вчера в 19:38

Французский журнал France Footbal подготовил список самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира. Первое место в списке занял капитан «Барселоны» Лионель Месси, чей доход составляет около 130 миллионов евро в год (до вычета налогов).
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В топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов лиги 1 9 игроков «ПСЖ» и Фалькао

Sports.ru11:50

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Газета.Ruвчера в 21:20

СМИ: Лионель Месси зарабатывает за год больше всех футболистов мира

ТАССвчера в 19:38

Симеоне, Моуринью и Анри – самые высокооплачиваемые тренеры мира

Чемпионатвчера в 19:25

Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер в мире. В топ-3 — двое безработных специалистов

Матч ТВвчера в 19:41

СМИ: Симеоне заработал за год больше Бейла, Месси — вне конкуренции

РИА Новостивчера в 14:52

Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football

Спорт-Экспрессвчера в 09:57

France Football назвал самых высокооплачиваемых футболистов

КП - Беларусь09:02
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объявил вероятную дату своего следующего боя

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В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

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Семья Юлии Началовой выступила против съемки фильма о певице

Анна Исаева, представитель скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой, сообщила, что семья не давала прав на использование контента и имени Началовой для съемок художественного фильма.
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Рождение настоящего цунами удалось увидеть группе исландских туристов.
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США приостановили поставку Турции оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за ее планов купить у России зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Мосгорсуд отменил продление ареста Дмитрия Михальченко

Мосгорсуд отменил и отправил на пересмотр решение о продлении ареста главы компании «Форум» Дмитрия Михальченко до 21 июня, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках

Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Происшествия

На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией

О начале бунта на западе страны говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 09:56
Культура

Третьяковскую галерею обвинили в присвоении картин художника-аутиста

Арт-продюсер Александра Мигунова-Тиханюк обвинила Третьяковскую галерею в присвоении 90 картин художника Алекса Хаткевича, который уже 30 лет живет в психиатрической клинике.
Обновлено в 05:19
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Обновлено в 06:32
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В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Политика

Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
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Мосгорсуд 10 апреля проверит законность ареста Абызова

Мосгорсуд 10 апреля проверит законность заключения под стражу по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
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Политика

Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 11:10
Авто

Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера

На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Хоккей

Салават Юлаев — Авангард 3:1 (3-й период)

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Тейлор Бек не сумел доиграть третий матч серии с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Обновлено в 12:07
Политика

Роскомнадзор начал работу со СМИ по закону о защите госсимволов

Роскомнадзор приступил к профилактической работе со СМИ по исполнению закона о защите госсимволов.
Обновлено в 10:15
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.
Обновлено в 01:42
Политика

Порошенко проверит на полиграфе руководство «Укроборонпрома»

Президент Украины Пётр Порошенко заподозрил руководящий состав госконцерна «Укроборонпром» в масштабных хищениях при закупках у Минобороны.
Обновлено в 11:59
Автоспорт

Квят показал 14-е время на тестах в Бахрейне, Шумахер – 2-е

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Политика

Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

Обновлено в 08:53
Экономика

Ослабление рубля может привести к резкому росту цен в апреле

Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на продовольственные товары в том случае, если стабильность рубля снова будет нарушена.
Обновлено в 09:25
Экономика

ЦБР возьмет под контроль «закрытие раскрытия» санкционными заемщиками

Правительство должно четко определить в постановлении, которое готовит Минфин, перечень чувствительной информации, раскрытие которой может привлечь нежелательное внимание к эмитенту, к его должностным лицам, органам управления или его контрагентам как российским, так и зарубежным, и которую можно не раскрывать, считает ЦБ.
Обновлено в 11:45
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Спорт

Биатлонист Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Обновлено в 08:09
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Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины

Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 09:10
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Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:17
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Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей

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В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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