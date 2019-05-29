Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в РоссииRT на русском 01:21
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России. Согласно данным опроса, проведённого ВНИИ среди 26,9 тыс. организаций для актуализации перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, список возглавили продавец-кассир и повар.
Читать в источнике
Оценить274
с чего всё началось
ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России составило рейтинг самых востребованных профессий, который опубликован в Справочнике профессий (.pdf).Коммерсантъ02:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Происшествия
В Мурманской области украли мост через реку
Обновлено 27 мая в 11:11
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Политика
В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады
В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Чебоксарах во время ЕГЭ умерла школьница
В одной из школ Чебоксар в среду, 29 мая, во время экзамена по математике умерла ученица 11 класса.
Обновлено в 08:56
Кино
Сыктывкарский художник нарисовал новых персонажей «Игры престолов» в стиле советских мультфильмов
Обновлено в 10:00
Происшествия
Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину
Подросток, напавший с топором на 12-летнюю ученицу школы в городе Вольске, не признает вину в покушении на убийство, сообщили «РИА Новости» в суде, где рассматривается ходатайство об его аресте.
Обновлено в 10:06
Наука
В Сибири нашли способ снизить стоимость кардиостимуляторов
В рамках испытаний новые изделия показали способность без потери свойств совершать 315 миллионов импульсов (эквивалент десятилетнему сроку службы готового устройства).
Обновлено в 10:17
Футбол
Экс-игрок «Зенита» раскритиковал Мхитаряна за отказ ехать в Баку на финал ЛЕ
Нападающий «Крыльев Советов» и экс-игрок «Зенита» Рамиль Шейдаев поделился мнением об инциденте с Генрихом Мхитаряном, который решил не ехать на финал Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 09:57
Технологии
Интернет вещей: почему Москва является лидером в IoT-технологии
В Москве интернет вещей внедряется в рамках программы «Умный город», принятой до 2030 года.
Обновлено вчера в 00:27
Футбол
«Зенит» упразднил должность президента
«Зенит» (Санкт-Петербург) упразднил должность президента футбольного клуба.
Обновлено в 08:33
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Здоровье
Число заболевших корью в Петербурге достигло 60
Число заболевших корью в Петербурге с начала 2019 года достигло 60, среди них 16 детей, сообщает «Доктор Питер».
Обновлено в 10:17
Авто
Mazda сертифицировала новую Mazda 3 для России
Компания Mazda сертифицировала новую Mazda 3 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 04:16
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Игры
В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding
Обновлено в 04:03
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Обновлено в 09:40
Происшествия
Госдума одобрила во II чтении ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Государственная дума в среду приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей.
Обновлено в 10:05
Происшествия
СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца
«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.
Обновлено в 09:41
Экономика
Медведев открыл в Сколково исследовательский центр «Сибура»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду принял участие в церемонии открытия первого в России исследовательского центра компании "Сибур" по разработке и тестированию продуктов из полимеров.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 лет колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Политика
Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе
Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
Обновлено в 03:34
Политика
Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено вчера в 09:32
Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
За первые четыре месяца 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц, что практически совпадает с результатом за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Потап и Каменских поделились нежными снимками со своей свадьбы
Накануне звездная чета опубликовала новые фото со дня своей свадьбы.
Обновлено в 07:57
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено вчера в 21:14