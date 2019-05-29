Составлен рейтинг самых востребованных профессий в РоссииRT на русском 01:21

с чего всё началось

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России. Согласно данным опроса, проведённого ВНИИ среди 26,9 тыс. организаций для актуализации перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, список возглавили продавец-кассир и повар.

Политика Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.

Политика В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Происшествия В Чебоксарах во время ЕГЭ умерла школьница В одной из школ Чебоксар в среду, 29 мая, во время экзамена по математике умерла ученица 11 класса.

Происшествия Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину Подросток, напавший с топором на 12-летнюю ученицу школы в городе Вольске, не признает вину в покушении на убийство, сообщили «РИА Новости» в суде, где рассматривается ходатайство об его аресте.

Наука В Сибири нашли способ снизить стоимость кардиостимуляторов В рамках испытаний новые изделия показали способность без потери свойств совершать 315 миллионов импульсов (эквивалент десятилетнему сроку службы готового устройства).

Футбол Экс-игрок «Зенита» раскритиковал Мхитаряна за отказ ехать в Баку на финал ЛЕ Нападающий «Крыльев Советов» и экс-игрок «Зенита» Рамиль Шейдаев поделился мнением об инциденте с Генрихом Мхитаряном, который решил не ехать на финал Лиги Европы в Баку.

Технологии Интернет вещей: почему Москва является лидером в IoT-технологии В Москве интернет вещей внедряется в рамках программы «Умный город», принятой до 2030 года.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Хоккей Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.

Здоровье Число заболевших корью в Петербурге достигло 60 Число заболевших корью в Петербурге с начала 2019 года достигло 60, среди них 16 детей, сообщает «Доктор Питер».

Авто Mazda сертифицировала новую Mazda 3 для России Компания Mazda сертифицировала новую Mazda 3 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

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Политика Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.

Происшествия Госдума одобрила во II чтении ужесточение наказания за «пьяные» ДТП Государственная дума в среду приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей.

Происшествия СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца «По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.

Происшествия В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.

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Происшествия Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 лет колонии Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.

Политика Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.

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Авто В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей За первые четыре месяца 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц, что практически совпадает с результатом за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).