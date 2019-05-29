Составлен рейтинг самых востребованных профессий в РоссииRT на русском 01:21

с чего всё началось

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России. Согласно данным опроса, проведённого ВНИИ среди 26,9 тыс. организаций для актуализации перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, список возглавили продавец-кассир и повар.

Экономика Бедность россиян сочли статистической ошибкой По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.

Авто В большинстве регионов РФ отмечается рост рынка новых авто В Подмосковье зафиксирован тоже прирост продаж — (+11,5%). В остальных регионах РФ наметился спад рынка за январь—апрель 2019 года.

Происшествия Движение трамваев задерживается на северо-западе столицы "Из-за ДТП на пересечении улицы Авиационная и улицы Пехотная задерживаются трамваи № 6, 15, 28, 30, 31", – говорится в сообщении транспортного комплекса столицы в Twitter.

Общество Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану выдали два англо-русских словаря Американские дипломаты принесли два англо-русских словаря обвиняемому в шпионаже гражданину четырех стран Полу Уилану, находящемуся в СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

Экономика Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный» Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.

Технологии В России появился телефон с квантовым шифрованием Серийное производство первых партий квантового телефона должно начаться к концу 2019 г. «Инфотекс» собирается продавать его в первую очередь крупным корпорациям, поскольку утечки данных чаще всего связаны с разглашением информации сотрудниками, рассказал на презентации гендиректор компании Андрей Чапчаев.

Общество Роскомнадзор требует удалить видеотрансляции протестов в Екатеринбурге Роскомнадзор потребовал от издания E1.ru удалить с youtube-канала две видеотрансляции протестов против строительства храма в центре Екатеринбурга.

Экономика США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.

Происшествия На экс-заводе Порошенко загорелся корабль На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».

Политика Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".

Политика В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным В Кремле определили дату «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным и начали подготовку.

Политика Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с «россиянкой» в Австрии В российском МИД призвали ведущие немецкие издания прояснить ситуацию с видео, которое спровоцировало политический скандал в Австрии.

Технологии Исследование Mail.ru Group: 44% пользователей Рунета бронируют препараты в интернет-аптеках Mail.ru Group провела исследование и выяснила, как пользователи принимают решение о покупке фармацевтических средств, насколько они доверяют интернету в процессе изучения информации о препаратах и как часто обращаются к онлайн-аптекам для бронирования товаров в офлайне.

Происшествия «Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения «Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.

Политика Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева Совет Федерации прекратил досрочно в среду полномочия сенатора от Сахалинской области, председателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрия Мезенцева.

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