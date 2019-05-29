Составлен рейтинг самых востребованных в России профессийРИА Новости вчера в 21:01

с чего всё началось

Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты. В опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций.

Политика Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.

Экономика Закредитованность жителей России снизилась на 0,56% Уровень закредитованности жителей России за полгода снизился на 0,56%.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Политика Чайка предложил ужесточить закон об НКО-иноагентах Генпрокурор РФ Юрий Чайка призвал Госдуму ужесточить законодательство о некоммерческих организациях, об этом он заявил, выступая перед депутатами в среду в рамках "правительственного часа".

Политика Эгилс Левитс стал президентом Латвии По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.

Политика Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.

Здоровье Министр здравоохранения Амурской области покидает свой пост Глава здравоохранения Амурской области Андрей Субботин уходит с поста по собственному желанию.

Происшествия Массовое ДТП в Петербурге попало на видео В результате ДТП пострадали водитель Renault, пассажирка Dodge и пассажирка Hyundai. Все они получили травмы средней степени тяжести.

Политика В Антиохийской церкви призвали ввести санкции против Украины Если новые власти Украины не прекратят гонения на каноническую Церковь, международное сообщество должно ввести санкции против этой страны, заявил викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.

Политика Зеленский нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель Новый президент Украины нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель.

Здоровье Женщина окостенела из-за редкой болезни Жительница американского города Сент-Луис, штат Миссури, рассказала о жизни с болезнью, из-за которой ее мышцы, сухожилия и связки постепенно превращаются в кости.

Происшествия Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета Во Львове утром 29 мая неизвестные «активисты» выломали дверь городской ратуши, где проходило заседание львовского горсовета, и ворвались внутрь.

Политика Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.

Кино Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.

Общество Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике, это первый из двух обязательных экзаменов.

Происшествия В НАТО заявили о «небольшой напряженности» в Косово Миссия по поддержанию безопасности в Косово под командованием НАТО (KFOR) считает обострение конфликта в самопровозглашенной республике «небольшой напряженностью», заявил пресс-секретарь KFOR Винченцо Грасо.

Происшествия Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.

Политика Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".

Экономика Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.

Здоровье В Москве открылся форум «Здоровье нации – основа процветания России» XIII Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России", организаторами которого выступают Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения РФ, открылся в среду в столичном Гостином Дворе.