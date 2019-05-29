Общество
Составлен рейтинг самых востребованных в России профессийРИА Новости вчера в 21:01
Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты. В опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций.
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с чего всё началось
ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России составило рейтинг самых востребованных профессий, который опубликован в Справочнике профессий (.pdf).Коммерсантъ02:29
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