Составлен рейтинг самых востребованных профессий в РоссииRT на русском 01:21

с чего всё началось

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России. Согласно данным опроса, проведённого ВНИИ среди 26,9 тыс. организаций для актуализации перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, список возглавили продавец-кассир и повар.

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Политика Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО» Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.

Общество Роскачество проверило мясной фарш У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.

Политика Зеленский вернул гражданство Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.

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Футбол «Зенит» упразднил должность президента По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба.

Политика В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.

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Политика МИД осудил выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik Россия требует от Литвы прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свою работу, заявили в МИД РФ в связи с выдворением из прибалтийской страны шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.

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