Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в РоссииRT на русском 01:21

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России. Согласно данным опроса, проведённого ВНИИ среди 26,9 тыс. организаций для актуализации перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, список возглавили продавец-кассир и повар.
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ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России составило рейтинг самых востребованных профессий, который опубликован в Справочнике профессий (.pdf
).
Коммерсантъ02:29

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Минтруд назвал самые востребованные профессии

Коммерсантъ02:29

Названы самые востребованные профессии в России

Lenta.ruвчера в 23:13

Работодатели назвали самые нужные профессии

Российская газетавчера в 20:15

Названы самые востребованные профессии в России

Телеканал 360°вчера в 21:15

Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий

РИА Новостивчера в 21:01

Названы самые востребованные в России профессии

Известиявчера в 20:50

Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий

URA.Ruвчера в 22:26
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Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах

48-летний сын украинской исполнительницы Руслан Евдокименко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото мамы.
Обновлено в 05:48
Политика

Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:45
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Обновлено в 07:31
Общество

Роскачество проверило мясной фарш

У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Политика

Зеленский вернул гражданство Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено вчера в 09:32
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Политика

Путин и Лукашенко поручат сверить планы интеграции в рамках СГ

Обновлено в 05:55
Футбол

Малиновский отказался переходить в «Спартак»

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский отказался переходить в "Спартак".
Обновлено в 06:32
Футбол

«Зенит» упразднил должность президента

По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба.
Обновлено в 08:20
Политика

В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми

Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.
Обновлено в 08:31
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Экономика

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 06:41
Авто

Стала известна дата открытия автозавода Haval под Тулой

Обновлено в 07:57
Экономика

Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России

Законопроект о подразделении инвесторов РФ на определенные категории Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 08:55
Наука

В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено вчера в 14:05
Политика

Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции

В Ростове в отношении местного видеоблогера возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников полиции под угрозой публикации компрометирующей информации.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перевоплотилась в мужчину со щетиной

Телеведущая опубликовала в сториз фотографию, на которой она выглядит как мужчина – с мужскими чертами лица и даже со щетиной.
Обновлено в 05:57
Музыка

Тилль Линдеманн заговорил по-русски в новом клипе Rammstein

Обновлено в 00:49
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие

Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком

Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обновлено в 07:41
Авто

BMW представил обновленный кроссовер BMW X1

В отличие от предшественника обновленный BMW X1 получил характерное оформление передней части, как у недавно представленного 1-Series и у кроссовера Х2.
Обновлено в 05:39
Политика

МИД осудил выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik

Россия требует от Литвы прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свою работу, заявили в МИД РФ в связи с выдворением из прибалтийской страны шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Обновлено в 08:29
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Политика

Украинская певица объявила о создании «женской партии»

Украинская певица Ольга Полякова объявила о создании первой «женской партии», с которой планирует баллотироваться на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 08:13
Технологии

В России успешно протестировали первый квантовый телефон

В России появился первый телефон с квантовым шифрованием. Его создали в МГУ имени Ломоносова и успешно протестировали, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:12
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