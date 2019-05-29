Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в РоссииRT на русском 01:21
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России. Согласно данным опроса, проведённого ВНИИ среди 26,9 тыс. организаций для актуализации перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, список возглавили продавец-кассир и повар.
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с чего всё началось
ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России составило рейтинг самых востребованных профессий, который опубликован в Справочнике профессий (.pdf).Коммерсантъ02:29
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