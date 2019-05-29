Составлен рейтинг самых востребованных профессий в РоссииRT на русском 01:21

с чего всё началось

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России. Согласно данным опроса, проведённого ВНИИ среди 26,9 тыс. организаций для актуализации перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, список возглавили продавец-кассир и повар.

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Политика Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.

Политика Вышинский объяснил, почему считает незаконным свой арест Задержание и арест журналиста Кирилла Вышинского были незаконными, поскольку основывались на абсурдных и лживых обвинениях.

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Авто В большинстве регионов РФ отмечается рост рынка новых авто Более чем на 30% выросла реализация новых авто в Ненецком АО (+39,4%), а также на Камчатке (+32,5%).

Политика В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

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Политика Названы даты визита Си Цзиньпина в Россию Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Россию с рабочим визитом.

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Шоу-бизнес Пермская актриса Катерина Шпица снялась полуобнаженной для журнала Пермская актриса Катерина Шпица украсила обложку июньского номера журнала «Кинорепотрёр».

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Происшествия Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.