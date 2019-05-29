Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в РоссииRT на русском 01:21
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России. Согласно данным опроса, проведённого ВНИИ среди 26,9 тыс. организаций для актуализации перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, список возглавили продавец-кассир и повар.
Читать в источнике
Оценить216
с чего всё началось
ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России составило рейтинг самых востребованных профессий, который опубликован в Справочнике профессий (.pdf).Коммерсантъ02:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:35, Ашберн
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Политика
Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России
Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Политика
Вышинский объяснил, почему считает незаконным свой арест
Задержание и арест журналиста Кирилла Вышинского были незаконными, поскольку основывались на абсурдных и лживых обвинениях.
Обновлено в 02:30
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Авто
В большинстве регионов РФ отмечается рост рынка новых авто
Более чем на 30% выросла реализация новых авто в Ненецком АО (+39,4%), а также на Камчатке (+32,5%).
Обновлено в 03:14
Политика
В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента
Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Здоровье
ВПС – не приговор: Эксперты обсудили лечение врожденного порока сердца
В ходе круглого стола специалисты огласили статистку, согласно которой ежегодно в мире рождается 1,5 миллиона детей с пороком сердца, при этом 300 тысяч из них умирают.
Обновлено в 03:24
Политика
Названы даты визита Си Цзиньпина в Россию
Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Россию с рабочим визитом.
Обновлено в 03:36
Кино
Продюсер «Игры престолов» объяснил, как Арье удалось убить Короля Ночи
Обновлено вчера в 17:52
Общество
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»
Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Обновлено в 02:10
Наука
Найден способ борьбы с устойчивыми к антибиотикам вирусами
Новинка уже протестирована на устойчивой к воздействию нескольких антибиотиков кишечной палочке и показало, что эффективно снижает устойчивость бактерий.
Обновлено вчера в 04:17
Армия и оружие
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения
Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Пермская актриса Катерина Шпица снялась полуобнаженной для журнала
Пермская актриса Катерина Шпица украсила обложку июньского номера журнала «Кинорепотрёр».
Обновлено в 01:48
Экономика
В Казани за два года закрыли почти половину секс-шопов
Эксперты прогнозируют, что секс-шопы в крупнейших городах продолжат закрываться — ожидается, что в ближайшие годы их количество сократится с 1,45 тыс. до 0,7 тыс. Лишь один из опрошенных участников рынка, основатель интим-магазина "Поставщик счастья" Дмитрий Коробицын, не согласен с выводами о падении рынка офлайн-торговли товарами для взрослых.
Обновлено в 02:46
Политика
Лидеры Союзного государства принимают участие в саммите ЕАЭС
Обновлено в 03:40
Происшествия
Напавший с топором на школу подросток получил уголовное дело
В отношении подростка, напавшего на школу №4 в городе Вольске (Саратовская область), возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков
Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе Анкары, никаких задержек нет.
Обновлено в 03:57
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
ЦБ модернизирует сторублевые купюры
ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
Обновлено вчера в 09:37
Футбол
Глушаков хочет получить компенсацию на руки, чтобы не делиться с женой
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков хочет получить компенсацию за досрочный разрыв контракта наличными на руки.
Обновлено в 03:15
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Здоровье
В России изменились правила ОМС
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено вчера в 01:18
Политика
В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии
В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.
Обновлено в 03:35
Общество
Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 10:07
Авто
Компания BMW обновила кроссовер X1
Баварский компактный внедорожник получил обновленные внешние элементы, соответствующие текущему языку дизайна BMW, а скромные обновления интерьера дополняют изменения снаружи.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Саакашвили рассказал о своих политических амбициях
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своих политических амбициях на Украине. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:22