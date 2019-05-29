Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в РоссииRT на русском 01:21
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России. Согласно данным опроса, проведённого ВНИИ труда среди 26,9 тыс. организаций, такими профессиями являются продавец-кассир и повар. Результаты исследования опубликованы в «Справочнике профессий» Министерства труда и социальной защиты.
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Здоровье
Правила обязательного медицинского страхования изменились в РФ
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / В РФ вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 05:51
Авто
Российское правительство рекомендовало PSA изменить заявку на СПИК
PSA предлагал в рамках СПИК выполнять сварку и окраску LCV, составляющих до 80% от всех продаж альянса в России.
Обновлено в 02:16
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить трансляции E1.ru с протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор потребовал у портала E1.ru удалить с YouTube-канала две онлайн-трансляции из сквера у театра драмы в Екатеринбурге, которые проводились во второй и третий день протестов вокруг строительства в сквере храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:16
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Фарш прошел проверку по 68 показателям: так, специалисты исследовали его на предмет содержания тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов антибиотиков, а также массовую долю общего белка и жира, внешний вид, запах, консистенцию и степень измельчения продукта.
Обновлено в 02:51
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Школьник вышел из комы благодаря любимому дезодоранту
В Великобритании 13-летний подросток вышел из комы, в которой пробыл три недели, почувствовав запах любимого дезодоранта.
Обновлено 27 мая в 17:32
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать мороженое
Обновлено вчера в 01:48
Политика
Назарбаев стал почетным председателем ЕАЭС
Несколько минут назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Евразийского экономического союза.
Обновлено в 02:33
Наука
Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе после 50 лет
С возрастом человек быстрее теряет мышечную массу и накапливает жир, особенно в районе живота.
Обновлено в 01:55
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено вчера в 15:56
Экономика
Больше половины жителей КНДР живут без электричества
КНДР является одной из 20 стран мира с самым высоким дефицитом электроэнергии, при этом в домах больше половины жителей республики нет электричества.
Обновлено в 02:09
Общество
Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду
Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В Ханты-Мансийске осужден убийца лидера местного казачества
Житель Курганской области Рудоб Мухторов признан виновным в убийстве известного общественного деятеля в Ханты-Мансийске.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Здоровье
Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в июне
В больницах столицы в июне пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!".
Обновлено в 00:43
Футбол
«Витесс» Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы
"Витесс" в ответном матче финала плей-офф чемпионата Нидерлендов за путевку в Лигу Европы уступил на своем поле "Утрехту" со счетом 0:2. Голы забили Сириль Дессерс (31-я минута) и Симон Густафссон (77-я).
Обновлено вчера в 16:38
Общество
В детсаду в Сургуте выступил стриптизер
Обновлено вчера в 08:55
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Общество
Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии
Правительство РФ внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 15:16
Футбол
Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса
На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.
Обновлено вчера в 15:00