Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов РоссииREGNUM 05:47
Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru. Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
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с чего всё началось
По сравнению с прошлогодним опросом средняя оценка уровня тишины в российских городах не изменилась и составила 6,6 балла из 10 возможных. Самыми тихими и комфортными для проживания оказались небольшие городки северо-запада и юга России.Российская газетавчера в 20:15
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Армия и оружие
Тихоокеанский флот пополнился новейшим гидрографическим судном
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Россельхознадзор задержал более 20 млн насекомых из Великобритании
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, «на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 млн 55 тыс. насекомых, поступившей из Великобритании».
Обновлено в 04:21
Космос
Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»
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Обновлено в 07:17
Общество
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Бывший глава охраны президента России Владимира Путина и действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев владеет домом за 500 млн рублей в закрытом посёлке Речное на Рублёво-Успенском шоссе, сообщил Republic.
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Синоптики прогнозируют для Приморья вновь сильные осадки с грозами — власти объявили штормовое предупреждение 22 и 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромета.
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Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Происшествия
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Обновлено вчера в 10:19
Наука
В Исландии официально попрощались с первым утраченным ледником
Власти Исландии устроили торжественную церемонию прощания с ледником Окйекудль, который официально признан погибшим, сообщает Би-би-си.
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Наука
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Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
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Обновлено в 05:51
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30%
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Обновлено вчера в 12:39
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Происшествия
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Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве, переведен в реанимацию «Матросской тишины».
Обновлено в 06:35
Экономика
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Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
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Швейцарские истребители сопроводили в воздухе борт СЛО «Россия»
Два истребителя ВВС Швейцарии несколько минут сопровождали в воздухе самолет специального-летного отряда "Россия", летевшего из Москвы в Марсель.
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