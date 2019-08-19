По сравнению с прошлогодним опросом средняя оценка уровня тишины в российских городах не изменилась и составила 6,6 балла из 10 возможных. Самыми тихими и комфортными для проживания оказались небольшие городки северо-запада и юга России.

с чего всё началось

Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru. Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.

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