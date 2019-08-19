Общество

Составлен рейтинг самых тихих городов РоссииRT на русском 02:32

Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на составленный аналитиками портала Domofond.ru рейтинг 200 российских городов по уровню тишины.
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с чего всё началось

Названы самые тихие и шумные города России

По сравнению с прошлогодним опросом средняя оценка уровня тишины в российских городах не изменилась и составила 6,6 балла из 10 возможных. Самыми тихими и комфортными для проживания оказались небольшие городки северо-запада и юга России.
Российская газетавчера в 20:15

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Эксперты назвали самые тихие и самые шумные города России

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Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России

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Российская газетавчера в 20:15

Названы самые тихие и шумные города в России

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Составлен рейтинг самых тихих городов России

RT на русском02:32

Уральские города попали в список самых шумных в России

URA.Ruвчера в 22:47

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Московский Комсомолец05:00
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Швейцарские ВВС сопроводили самолет делегации Путина

Швейцарские истребители подлетели к направлявшемуся во Францию самолету, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и российская делегация, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
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Мусоровоз протаранил 15 автомобилей в Севастополе

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Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

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Британец умер спустя 16 дней после обращения к врачам из-за кашля

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Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

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Binance объявила о запуске аналога криптовалюты Facebook

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Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.
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