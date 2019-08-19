Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов РоссииRT на русском 02:32
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на составленный аналитиками портала Domofond.ru рейтинг 200 российских городов по уровню тишины.
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с чего всё началось
По сравнению с прошлогодним опросом средняя оценка уровня тишины в российских городах не изменилась и составила 6,6 балла из 10 возможных. Самыми тихими и комфортными для проживания оказались небольшие городки северо-запада и юга России.Российская газетавчера в 20:15
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Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
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Мефедова и Долженкова освободили из украинского СИЗО
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Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.
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