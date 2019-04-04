Экономика

Составлен рейтинг самых популярных в России франшизОреанда-Новости 06:18

В России составили рейтинг самых продаваемых франшиз. Перечень подготовило издание РБК, опираясь на данные Росстата за прошлый год. Самой популярной у покупателей торговой маркой стала «1С».
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ТОП-10 самых популярных в России франшиз по версии РБК

Бизнес.Ру07:57

«Додо пицца» упала на 27 пунктов рейтинга самых популярных франшиз 2018 года

Реальное время02:37

Составлен рейтинг самых популярных в России франшиз

Ореанда-Новости06:18

1С стала самой популярной франшизой в России

ИА Клерк.Ру06:15

Самой популярной франшизой в России стала «1C»

Коммерсантъ03:38

Самой популярной франшизой в России стала программа 1C

ПРАЙМ01:52

РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз

РБК00:01
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:42, Ашберн
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос в бюджет организации

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в четверг в ходе своего выступления перед парламентариями Конгресса местных и региональных властей СЕ призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации.
Обновлено в 07:22
Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика

Google заблокировал аккаунт Зеленского

Команда кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что Google заблокировал его рекламный аккаунт.
Обновлено в 07:29
Политика

Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата

Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Авто

Продажи автомобилей Tesla упали за I квартал почти на треть

Американский производитель электромобилей Tesla Inc по итогам января-марта 2019 года уменьшила продажи новых машин на 31% в сравнении с предыдущим кварталом до примерно 63 тыс. машин Model 3, Model S и Model X. Отрицательная динамика была вызвана задержками в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом

В Домодедовском районе Подмосковья микроавтобус врезался в стоящую фуру, в результате погибли шесть человек, еще двое получили ранения.
Обновлено в 00:47
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на оскорбление супруги

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в социальной сети ответил экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору на оскорбления в адрес жены.
Обновлено в 06:46
Политика

Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика

FT: UniCredit готовит предложение о покупке доли в Commerzbank

Итальянский банк UniCredit готовит предложение о покупке доли в немецком банке Commerzbank, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Общество

Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой

Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

В МИД РФ оценили планы НАТО о создании базы в Восточной Европе

В ведомстве заявили, что планы альянса идут в разрез с обязательствами перед Россией Российский МИД дал оценку планам НАТО о создании новой крупной военной базы в Восточной Европе, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Серьезно больной сын требует миллионы от Зверева

Сын известного шоумена Сергея Зверева ищет материальной поддержки.
Обновлено в 07:59
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Авто

LADA Vesta стала самой продаваемой моделью России в марте

По результатам продаж прошлого месяца на российском рынке лидирует семейство Lada Vesta, которое установило новый рекорд месячных продаж с момента выхода модели на рынок.
Обновлено в 03:16
Экономика

Медведев выделил 600 миллионов на строительство моста через Чусовую

Обновлено в 06:26
Здоровье

Руководитель Роспотребнадзора России прибыла в Дагестан

В Дагестан с рабочим визитом 3 апреля прибыла руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач России Анна Попова, сообщает пресс-служба АГиП РД.
Обновлено в 05:23
Культура

Дольф Лундгрен не встретится с Путиным

Обновлено вчера в 17:35
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 02:31
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Петербурге коллектора задержали за избиение должника

В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.
Обновлено в 05:14
Политика

Зеленский рассказал о способах возвращения Донбасса

Кандидат в президенты охарактеризовал ситуацию на Донбассе как «у нас отжали территорию», сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:35
Гаджеты

Google выпустила вторую бету Android Q

Компания Google представила вторую бета-версию следующего поколения операционной системы Android.
Обновлено в 06:13
Гаджеты

В России упали цены на смартфоны Huawei, Honor и Asus

Компания Huawei и Asus проводят распродажи на российском рынке, предлагая купить со скидкой смартфоны, планшеты и различные аксессуары.
Обновлено в 08:28
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
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