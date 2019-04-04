Экономика
Составлен рейтинг самых популярных в России франшизОреанда-Новости 06:18
В России составили рейтинг самых продаваемых франшиз. Перечень подготовило издание РБК, опираясь на данные Росстата за прошлый год. Самой популярной у покупателей торговой маркой стала «1С».
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Обновлено в 09:02
Кино
Названа причина смерти Георгия Данелии
Ранее стало известно, что в возрасте 88 лет умер режиссёр Георгий Данелия.
Обновлено в 08:14
Политика
Какую церковь поддержит Зеленский, рассказала его советник
Ранее сообщалось, что Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.
Обновлено в 15:07
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH 17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куина Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море
Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Футбол
Неймар: скучаю по временам в «Барселоне»
Форвард «ПСЖ» Неймар признался, что поддаётся ностальгии по временам, когда он выступал за «Барселону».
Обновлено в 16:12
Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Мария Захарова: пусть Эстония наслаждается своим суверенитетом
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено в 10:25
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Общество
Ученые назвали группу крови богатых людей
Как сообщает ToDay News Ufa, эту теорию выдвинули японские ученые. Они считают, что на деловые качества влияет группа крови человека.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Общество
В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем
Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов
Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Экономика
Суд признал банкротом сеть детских магазинов «Бегемот»
Арбитражный суд Москвы признал торговую сеть магазинов детских товаров «Бегемот» банкротом по иску Московского кредитного банка (МКБ), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Абызов в СИЗО занимается спортом и читает книги
Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов, находящийся под стражей в СИЗО "Лефортово", активно занимается спортом и читает книги.
Обновлено в 12:27
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Помпео высказался о ситуации с С-400
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США и Турция смогут найти решение в ситуации с закупкой Анкарой российских комплексов С-400.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Доработка воронежского Ил-112В займет до 10 месяцев
Первый полет военно-транспортного самолета воронежского производства Ил-112В прошел 30 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 11:41
Гаджеты
Adobe After Effects научили автоматически удалять объекты на видео
Обновлено вчера в 11:30
Театры
Сухоруков сломал руку во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра имени Моссовета, из-за чего представление пришлось завершить досрочно, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:29
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48