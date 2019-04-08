Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителейLenta.ru вчера в 20:51

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
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Статистика ГИБДД: в Тульской области увеличилось количество смертей на дорогах

Московский Комсомолец03:27

Названы регионы России с наибольшим числом жертв ДТП

RT на русскомвчера в 20:46

ГИБДД назвала регионы с максимальным числом погибших в дорожных авариях

РБКвчера в 22:20

Названы самые опасные для водителей регионы России

Газета.Ruвчера в 21:07

Краснодарский край стал самым опасным для водителей регионом

Коммерсантъвчера в 21:04

Стали известны самые опасные для водителей регионы РФ

News.ruвчера в 20:54

Названы регионы — лидеры по числу ДТП

РИА Новости00:58
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Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море

Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Политика

Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета

В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 03:18
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Житель Великобритании Чарли Роули, отравленный нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, в минувшую субботу провел встречу с российским послом в Лондоне Александром Яковенко в его резиденции.
Обновлено 06 апреля в 18:50
Кино

Умерла выдающаяся голливудская актриса Роберта Хэйнс

Обновлено в 02:32
Происшествия

НПЗ загорелся в Самарской области

Обновлено в 02:58
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
Общество

В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона

Обновлено вчера в 11:26
Политика

В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций

Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Общество

Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini

Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове

Обновлено вчера в 14:51
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Общество

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве в понедельник, восьмого апреля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Обновлено вчера в 10:34
Гаджеты

Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов становятся популярнее

Кнопочные телефоны, уместившие множество функций современных смартфонов, стремительно становятся более популярными.
Обновлено в 03:42
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт

Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Общество

В рамках реновации построят в три раза больше жилья, чем снесут

Обновлено в 03:55
Происшествия

На главу Оймяконского района возбуждено уголовное дело

На главу Оймяконского района Максима Захарова возбуждено уголовное дело, подтвердили ЯСИА в Управлении СК РФ по РС(Я). Детали будут сообщены позднее в официальном пресс-релизе.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
Обновлено в 05:01
Политика

Эрдоган заявил о готовности Турции к военной операции в Сирии

Встреча лидеров двух стран пройдет на фоне обострения вооруженного конфликта на севере Сирии и столкновений между курдскими отрядами и турецкими военными.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Сотрудница ФСИН отказывала в приеме на работу людям с тату и маникюром

Руководитель военно-врачебной комиссии ФСИН отказывала в приеме на работу претендентам с тату и маникюром из-за личных предпочтений.
Обновлено в 04:59
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи на открытии торгов обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта.
Обновлено в 03:30
Авто

В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8

Российские дилеры Audi начали прием заказов на дизельную версию флагманского седана A8.
Обновлено в 05:19
Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Авто

Автоэксперт назвал идеальный автомобиль для дорог России весной

Накануне коллеги из редакции iReactor спросили у известного автоэксперта Игоря Моржаретто, какой автомобиль можно считать «идеальным» для весенней России на самом деле.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Адвокат намерен вытащить Алексея Прокопенко на свободу

Обновлено в 04:40
Происшествия

В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь

Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
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