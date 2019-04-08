Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителейLenta.ru вчера в 20:51
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
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Статистика ГИБДД: в Тульской области увеличилось количество смертей на дорогах
Московский Комсомолец03:27
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Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море
Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Политика
Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета
В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 03:18
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Житель Великобритании Чарли Роули, отравленный нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, в минувшую субботу провел встречу с российским послом в Лондоне Александром Яковенко в его резиденции.
Обновлено 06 апреля в 18:50
Кино
Умерла выдающаяся голливудская актриса Роберта Хэйнс
Обновлено в 02:32
Происшествия
НПЗ загорелся в Самарской области
Обновлено в 02:58
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Общество
В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона
Обновлено вчера в 11:26
Политика
В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций
Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Общество
Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini
Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове
Обновлено вчера в 14:51
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В Москве в понедельник, восьмого апреля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Обновлено вчера в 10:34
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов становятся популярнее
Кнопочные телефоны, уместившие множество функций современных смартфонов, стремительно становятся более популярными.
Обновлено в 03:42
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Происшествия
На главу Оймяконского района возбуждено уголовное дело
На главу Оймяконского района Максима Захарова возбуждено уголовное дело, подтвердили ЯСИА в Управлении СК РФ по РС(Я). Детали будут сообщены позднее в официальном пресс-релизе.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
Обновлено в 05:01
Политика
Эрдоган заявил о готовности Турции к военной операции в Сирии
Встреча лидеров двух стран пройдет на фоне обострения вооруженного конфликта на севере Сирии и столкновений между курдскими отрядами и турецкими военными.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Сотрудница ФСИН отказывала в приеме на работу людям с тату и маникюром
Руководитель военно-врачебной комиссии ФСИН отказывала в приеме на работу претендентам с тату и маникюром из-за личных предпочтений.
Обновлено в 04:59
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи на открытии торгов обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта.
Обновлено в 03:30
Авто
В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8
Российские дилеры Audi начали прием заказов на дизельную версию флагманского седана A8.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Авто
Автоэксперт назвал идеальный автомобиль для дорог России весной
Накануне коллеги из редакции iReactor спросили у известного автоэксперта Игоря Моржаретто, какой автомобиль можно считать «идеальным» для весенней России на самом деле.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Адвокат намерен вытащить Алексея Прокопенко на свободу
Обновлено в 04:40
Происшествия
В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь
Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10