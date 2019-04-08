Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителейLenta.ru вчера в 20:51
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
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Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Армия России получит за три года 150 тысяч новых АК-12 и АК-15
150 тысяч автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 получит в ближайшие три года, с 2019 по 2021, армия России, сообщает 6 апреля Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено 06 апреля в 15:22
Экономика
Медведев поддержит предложения по ускорению реализации нацпроектов
Минфин РФ подготовит доклад с предложениями, касающимися упрощения работы регионов по выполнению обозначенных в нацпроектах задач, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что готов дать поручение по ускорению этой работы.
Обновлено в 07:54
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Экономика
Visa введет льготный тариф для микробизнеса
Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак
Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Многоэтажный торговый центр горит в Приморье
Обновлено в 07:13
Политика
Опубликован третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:48
Политика
В Кремле проходят переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Кремле.
Обновлено в 08:16
Футбол
Леонид Слуцкий назвал судью богом и сравнил с официантом
Обновлено вчера в 15:50
Политика
В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным
Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
Обновлено в 08:00
Наука
Высокая дозировка витамина Д может привести к почечной недостаточности
54-летний мужчина, употреблявший ежедневно большую дозировку витамина Д, страдает от сильного поражения почек, - пишет eurekalert.org.
Обновлено в 07:47
Политика
Зеленский попросил МВД Украины предоставить ему охрану
Штаб Владимира Зеленского попросил МВД предоставить кандидату в президенты Украины охрану, сообщил в понедельник советник главы министерства Иван Варченко.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Теща Певцова не попала на его концерт. Артист грозит судом
Певцов признался, что больше всего переживает из-за сорванного концерта в Находке, родном городе его жены и тещи.
Обновлено в 04:12
Происшествия
На моторном заводе в Нижегородской области произошел пожар
Возгорание на площади 150 кв. м произошло на моторном заводе в городе Заволжье в Нижегородской области, пострадавших нет, сообщается в понедельник на сайте управления МЧС по региону.
Обновлено в 07:40
Общество
В Краснодаре неизвестные выбросили под мост гору новой обуви
Обновлено в 07:27
Культура
Директор РАМТ Софья Апфельбаум выйдет на работу
Обновлено в 07:17
Авто
В России растет доля рынка отечественных автобрендов
По данным аналитиков, в марте 2019 года в нашей стране было реализовано 41,9 тыс. новых автомобилей отечественных марок.
Обновлено в 02:52
Общество
В Москве 8 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности
В Москве и Московской области 8 апреля с 9.00 из-за сильного ветра синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Мать Овечкина опровергла слухи о своей госпитализации
Обновлено в 05:40
Экономика
В нацпроекты России решили привлечь арабов
По словам главы РФПИ, арабы присматриваются к проектам в сферах здравоохранения и новых технологий.
Обновлено в 07:43
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Политика
Президент Финляндии выехал в Россию на поезде
Финляндский лидер Саули Ниинистё отправился в Петербург на скоростном поезде «Аллегро». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Американские СМИ оценили вооружение Су-57
Стоит отметить, что, несмотря на множество вопросов, связанных и с возможностью удорожания перспективного самолета РФ, американские СМИ крайне высоко оценили новое вооружение Су-57.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Убийцу и насильника из Новозыбкова осудили на 24 года
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21