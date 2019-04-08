Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителейLenta.ru вчера в 20:51

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
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Названы регионы с наименьшим количеством ДТП в 2018 году

РИА Новости00:04

Названы регионы России с наибольшим числом жертв ДТП

RT на русскомвчера в 20:46

Названы самые опасные для водителей регионы России

Газета.Ruвчера в 21:07

ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России

Коммерсантъвчера в 21:04

Стали известны самые опасные для водителей регионы РФ

News.ruвчера в 20:54

ГИБДД назвала регионы с максимальным числом погибших в дорожных авариях

РБКвчера в 22:20

Обнародован рейтинг самых опасных для водителей регионов России

Московский Комсомолецвчера в 20:15
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Политика

Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Меган Маркл бросила вызов Елизавете II

Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты

Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность

Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено вчера в 19:08
Общество

Жительница Забайкалья выплатит любовнице мужа компенсацию за избиение

Жительница Краснокаменска избила любовницу своего мужа, теперь ей придется заплатить за это 15 тысяч рублей компенсации, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.
Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие

Проправительственные силы Ливии начали операцию против армии Хафтара

Обновлено вчера в 09:03
Финансы

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено 06 апреля в 03:58
Авто

Специалисты назвали самые дешевые в эксплуатации автомобили в России

Обновлено вчера в 11:46
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия

В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца

Как стало известно, родители убитой девочки были разведены.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено вчера в 19:26
Транспорт

American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX

Авиакомпания American Airlines заявила о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX до 5 июня.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

Засуха в Европе привела к глобальному дефициту зерна

Засуха в Европе в 2018 году привела к глобальному дефициту зерна и нового урожая может не хватить, чтобы покрыть потребности экономики.
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие

Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук

В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
Здоровье

Названы пять снижающих давление продуктов

По словам медиков, уменьшить проблемы с высоким давлением поможет диета, предусматривающая употребление продуктов, богатых калием.
Обновлено вчера в 11:17
Общество

Умер экс-гендиректор Korean Air Lines

Бывший гендиректор Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика

«Трансконтейнер» снимают с гарантии

Вице-премьер Максим Акимов 5 апреля направил первому вице-премьеру Антону Силуанову согласованный проект директивы правительства по продаже 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера».
Обновлено вчера в 18:07
Экономика

Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов, лавочек и киосков

Международная платежная система Visa установит с 9 июля 2019 года межбанковскую комиссию 1% для торговых точек с оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода

Пострадавшего доставили в больницу. Как уточнил источник в экстренных службах, пешехода сбил автомобиль скорой помощи.
Обновлено вчера в 20:48
Гаджеты

Что делать, если компьютер стал тормозить

Как говорят специалисты; компьютер стал тормозить.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено вчера в 16:58
Общество

Эксперты нашли в программе реновации в Москве 1000-квартирные дома

Обновлено в 00:19
Игры

Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект

Создатель блокчейн-проекта Dbrain, специализирующегося на обучении искусственного интеллекта, запустил платформу Handl.
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие

Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области

Обновлено вчера в 14:23
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Политика

В США сравнили Зеленского с Трампом

На выборах президента Украины Владимир Зеленский использовал тактику Дональда Трампа и заручился поддержкой большинства избирателей благодаря своей медийной популярности.
Обновлено в 00:37
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