Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителейLenta.ru вчера в 20:51
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
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Экономика
СМИ сообщили детали проекта директивы по продаже «Трансконтейнера»
Члены советы директоров РЖД в ближайшее время могут получить директиву правительства о продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера».
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Бурятии школьники осквернили почти 40 могил на кладбище
Двое школьников младших классов из шалости повредили почти 40 могил на кладбище села Буй в Бурятии, сообщает МВД республики.
Обновлено в 01:15
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»
Действующий президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала вызвал своего соперника Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Наука
Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни
Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено 05 апреля в 08:22
Армия и оружие
США объявили о выводе своих военных из Ливии
В заявлении, которое опубликовала пресс-служба командования в Африке, указывается, что Ливию покидает военный персонал, который задействован в охране дипломатических миссий, оказывает помощь властям в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе.
Обновлено вчера в 06:13
Космос
ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры 10 апреля
Обсерватория ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры Стрелец А* 10 апреля.
Обновлено 05 апреля в 04:02
Энергетика
Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено 05 апреля в 11:54
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Битва полов: кто чаще рождается в британской королевской семье
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции
Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Транспорт
Новые остановки в Челябинске могут снести. Решение доверят жителям
Глава Челябинска Владимир Елистратов сегодня во время встречи с журналистами сообщил, что некоторые остановочные комплексы будут меняться.
Обновлено в 01:19
Здоровье
Названы регионы, где дети чаще болеют раком
Главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава России по ЦФО Максим Рыков предоставил News.ru данные по заболеваемости всеми видами рака у детей в разных регионах России.
Обновлено в 01:35
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру запретили выступать на льду под песни Майкла Джексона.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Двое детей пропали в Костромской области
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
На Приморском шоссе такси опрокинуло грузовик с хлебом
Обновлено в 00:29
Финансы
В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 01:25
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории
Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Здоровье
Дом радужного детства. Как выглядит детский хоспис, построенный по европейским стандартам
Неширокая дорога, петляя среди деревьев, выводит к небольшому комплексу, глядя на который сразу понимаешь: да, это "Дом радужного детства".
Обновлено в 01:00
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Общество
Женщины назвали самые неприятные мужские черты
Обновлено в 01:10
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено вчера в 14:35
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Здоровье
Детям-диабетикам предложили ездить из Новокузнецка в Кемерово за рецептами на инсулин
В Новокузнецке из-за увольнения главного эндокринолога, следом – молодого специалиста-эндокринолога и медсестёр, сложилась ситуация, которая пугает родителей детей-диабетиков: больным предлагают ездить за рецептами в областную столицу и там же проходить обследование у эндокринолога.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Норвежский спортсмен прошёл по канату на высоте одного километра
Обновлено вчера в 08:53
Общество
Самый дорогой борщ в России готовят на Сахалине
Выяснилось, что за тарелку борща жители Пензы платят меньше 20 рублей, тогда как на Сахалине она стоит 45 рублей.
Обновлено вчера в 06:32
Экономика
Visa введет льготный тариф для микробизнеса
Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 23:58