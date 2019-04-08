Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителейLenta.ru вчера в 20:51
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
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Статистика ГИБДД: в Тульской области увеличилось количество смертей на дорогах
Московский Комсомолец03:27
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Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Единоборства
«Вот это животное»: Макгрегор оценил кулачный бой Лобова
Конор Макгрегор похвалил своего соратника, российского бойца смешанных единоборств Артема Лобова, имеющего также ирландское гражданство, за бой с американцем Джейсом Найтом.
Обновлено в 03:49
Кино
В Доме кино простятся с Алексеем Булдаковым
В понедельник, 3 апреля, в московском Доме кино состоится прощание с народным артистом РФ, исполнителем главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» Алексеем Булдаковым, который скончался в возрасте 68 лет.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Военная полиция России обнаружила тоннель ИГ в Сирии
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика
Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ
Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по сумме трансфера Азара
"Реал" ведет активные переговоры с "Челси" по трансферу бельгийского полузащитника Эдена Азара.
Обновлено в 02:25
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Экономика
Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ
Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Крым может первым получить новейшие истребители Су-57
Один из авиаполков ЮВО первым получит новые истребители Су-57.
Обновлено в 02:11
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
На берег Черного моря вынесло 130 кг кокаина
Полиция Румынии проверяет побережье Черного моря после того, как волнами вынесло пакеты со 130 кг кокаина, передает "Би-би-си".
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес
Как сложилась судьба Надежды Румянцевой после ухода из кино
Журналисты рассказали о том, как сложилась судьба актрисы Надежды Румянцевой после ухода из кино.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Алексей Прокопенко считает свой арест «мерой давления за прошлое»
Прокурор попросил отказать стороне защиты в изменении меры пресечения.
Обновлено в 03:29
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу
Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Обновлено в 02:21
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Общество
Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini
Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Экономика
Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов и ларьков
Международная платежная система Visa намерена установить льготный тариф на прием карт для предприятий микробизнеса, которые сейчас принимают только наличные.
Обновлено в 02:11
Политика
Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев
На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.
Обновлено в 02:21
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ди Си Юнайтед»
Полузащитник Ди Си Юнайтед Лусиано Акоста заинтересовал Манчестер Юнайтед.
Обновлено в 03:48
Кино
Майкл Бэй отказался снимать продолжение «Трансформеров»
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Посольство России в Лондоне отреагировало в Twitter на статью The Mirror о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50