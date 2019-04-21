Интернет

Составлен рейтинг самых ненадежных паролейLenta.ru 01:03

Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей. Об этом говорится на сайте организации. Самым часто используемым ненадежным паролем стал «123456», его используют 23,2 миллиона британских пользователей сети.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Великобритании назвали самые уязвимые пароли

РБК01:58

Eminem и Superman: назван топ самых часто взламываемых паролей

Anti-Malware.ruвчера в 03:58

Названы самые уязвимые пароли

REGNUM01:23

Названы самые «слабые» пароли

РИА Новостивчера в 20:40

Названы самые слабые пароли. Вот их список - обезопасьте себя

Российская газетавчера в 10:50

Эксперты назвали самые ненадёжные пароли для интернет-аккаунтов

RT на русскомвчера в 22:25

Исследование: миллионы людей используют простые пароли. «123456» — самый популярный из них

Хайтек21 апреля в 05:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Политика

Назарбаев заявил, что готовился к отставке более трех лет

Нурсултан Назарбаев рассказал, как принял решение уйти в отставку с поста президента Казахстана.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Полиция Шри-Ланки арестовала 40 человек после серии терактов

Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки задержали 40 человек, подозреваемых в причастности к произошедшим 21 апреля терактам на острове.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов

Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
Обновлено в 04:07
Хоккей

Канадский голкипер назвал 30 дней в Омске «худшими в жизни»

Канадский экс-вратарь ХК «Авангард» Байрон Дафо назвал 30 дней в Омске худшими в своей жизни.
Обновлено в 03:57
Экономика

В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии

В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Здоровье

Названы способы снизить давление без лекарств

Люди, которые страдают от периодического повышения давления, могут привести его в норму несколькими способами.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Глава Закарпатской области Украины Москаль подал в отставку

Председатель Закарпатской области Украины Геннадий Москаль написал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:01
Происшествия

СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской

Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Обновлено в 03:35
Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Си Цзиньпин рассказал о военном будущем Китая

«ВМС Китая всегда шли под знаменем сотрудничества, всеми силами создают систему безопасности, основанную на равенстве, взаимном доверии и справедливости», – цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Сильное землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах, передает Reuters со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).
Обновлено в 02:00
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье

Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела о халатности (ч. 1 и 2 ст. 293 УК РФ) в связи с природными пожарами, в результате которых пострадало 34 человека и было уничтожено около сотни жилых домов.
Обновлено в 03:18
Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

Обновлено в 03:46
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Общество

РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 03:15
Общество

В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц

«По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Девушка погибла в ДТП с трамваем на проспекте Буденного

Обновлено вчера в 20:22
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Авто

Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км

Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.
Обновлено вчера в 10:21
Общество

Великий герцог Люксембурга Жан умер

Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Авто

Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу

Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Футбол

Игроки «МЮ» поссорились и обвинили друг друга в поражении «Эвертону»

Обновлено в 03:33
Происшествия

Юные убийцы инвалида из Березовского получили 36 лет на четверых

Обновлено в 03:24
Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Индонезия купила у России бронетехнику на 175 миллионов долларов

Обновлено в 03:26
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2593 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:31
Экономика

Владелец «Афимолла» продает часть БЦ «Аквамарин» для погашения долгов

В сентябре 2016 г. после затяжных переговоров AFI Development договорилась с ВТБ о реструктуризации более $600 млн по кредитам ООО «Краун инвестментс» («Аквамарин») и Bellgate Constructions («Афимолл»).
Обновлено в 03:17
Политика

В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено вчера в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное