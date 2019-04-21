Составлен рейтинг самых ненадежных паролейLenta.ru 01:03

Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей. Об этом говорится на сайте организации. Самым часто используемым ненадежным паролем стал «123456», его используют 23,2 миллиона британских пользователей сети.

Политика Назарбаев заявил, что готовился к отставке более трех лет Нурсултан Назарбаев рассказал, как принял решение уйти в отставку с поста президента Казахстана.

Происшествия Полиция Шри-Ланки арестовала 40 человек после серии терактов Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки задержали 40 человек, подозреваемых в причастности к произошедшим 21 апреля терактам на острове.

Шоу-бизнес Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.

Хоккей Канадский голкипер назвал 30 дней в Омске «худшими в жизни» Канадский экс-вратарь ХК «Авангард» Байрон Дафо назвал 30 дней в Омске худшими в своей жизни.

Экономика В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.

Происшествия Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Здоровье Названы способы снизить давление без лекарств Люди, которые страдают от периодического повышения давления, могут привести его в норму несколькими способами.

Политика Глава Закарпатской области Украины Москаль подал в отставку Председатель Закарпатской области Украины Геннадий Москаль написал заявление об отставке по собственному желанию.

Происшествия СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.

Недвижимость Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Армия и оружие Си Цзиньпин рассказал о военном будущем Китая «ВМС Китая всегда шли под знаменем сотрудничества, всеми силами создают систему безопасности, основанную на равенстве, взаимном доверии и справедливости», – цитирует его РИА Новости.

Происшествия Сильное землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах, передает Reuters со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.

Происшествия Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела о халатности (ч. 1 и 2 ст. 293 УК РФ) в связи с природными пожарами, в результате которых пострадало 34 человека и было уничтожено около сотни жилых домов.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.

Общество В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц «По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Авто Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.

Общество Великий герцог Люксембурга Жан умер Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.

Авто Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Экономика Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер» Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2593 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Экономика Владелец «Афимолла» продает часть БЦ «Аквамарин» для погашения долгов В сентябре 2016 г. после затяжных переговоров AFI Development договорилась с ВТБ о реструктуризации более $600 млн по кредитам ООО «Краун инвестментс» («Аквамарин») и Bellgate Constructions («Афимолл»).