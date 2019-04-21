Интернет
Составлен рейтинг самых ненадежных паролейLenta.ru 01:03
Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей. Об этом говорится на сайте организации. Самым часто используемым ненадежным паролем стал «123456», его используют 23,2 миллиона британских пользователей сети.
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Исследование: миллионы людей используют простые пароли. «123456» — самый популярный из них
Хайтек21 апреля в 05:55
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«По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.
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Девушка погибла в ДТП с трамваем на проспекте Буденного
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Владелец «Афимолла» продает часть БЦ «Аквамарин» для погашения долгов
В сентябре 2016 г. после затяжных переговоров AFI Development договорилась с ВТБ о реструктуризации более $600 млн по кредитам ООО «Краун инвестментс» («Аквамарин») и Bellgate Constructions («Афимолл»).
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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено вчера в 10:29