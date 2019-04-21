Интернет
Составлен рейтинг самых ненадежных паролейLenta.ru 01:03
Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей. Об этом говорится на сайте организации. Самым часто используемым ненадежным паролем стал «123456», его используют 23,2 миллиона британских пользователей сети.
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Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список худших паролей
Хакер Onlineвчера в 15:05
Исследование: миллионы людей используют простые пароли. «123456» — самый популярный из них
Хайтек21 апреля в 05:55
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
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