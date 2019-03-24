Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 годаАвтоновости дня 01:30
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
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Ссылаясь на общедоступную статистику поломок и отзывы владельцев, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых надежных внедорожников в 2019 году.Автоновости дня01:30
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КНР представлял посол Китая в Шри-Ланке Чэн Сюэюань.
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Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»
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Обновлено в 05:29
Происшествия
Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу»
В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.
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Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие
НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми»
В НАТО заявили, что бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН были "необходимыми и легитимными".
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«Бостон» вторым в сезоне набрал 100 очков, обыграв «Флориду»
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Обновлено вчера в 21:46
Здоровье
Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
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Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ
Бывший форвард лондонского «Арсенала» француз Тьерри Анри назван лучшим иностранным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 07:38
Происшествия
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча
Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Во Франции посла уволили из-за сексуальных домогательств
Французское правительство лишило полномочий посла Вануату, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Испании полиция задержала пожилых грабителей банков
Правоохранительные органы Испании задержали двух пожилых мужчин 80 и 73 лет, организовавших два ограбления банков в Барселоне.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Погранслужба Украины заявила об открытии КПП «Золотое» в Донбассе
Пропуск лиц и транспортных средств через КПП "Золотое" в Луганской области восстановлен, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:43
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Школьник из Сочи упал в шахту лифта, делая селфи в Петербурге
На набережной Обводного канала в одном из домов 11-летний школьник упал в шахту лифта с высоты третьего этажа, сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:53
Спорт
Российский шпажист Бида победил на этапе Кубка мира в Аргентине
Россиянин Сергей Бида завоевал золото в индивидуальном турнире шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 06:28
Политика
Трамп поздравил Токаева с вступлением в должность главы Казахстана
Президент США Дональд Трамп направил поздравительную телеграмму новому президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой
Участница популярной в конце 90-х годов британской группы Spice Girls Мелани Браун, выступающая под псевдонимом Mel B, призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Джери Холливэлл.
Обновлено в 00:35