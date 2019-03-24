Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 годаАвтоновости дня 01:30
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
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Ссылаясь на общедоступную статистику поломок и отзывы владельцев, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых надежных внедорожников в 2019 году.Автоновости дня01:30
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Экономика
Nokia отказалась от новых проектов в Иране
Согласно отчёту Nokia, компания выполнит имеющиеся договорные обязательства, но не будет заключать новых контрактов в 2019 году.
Обновлено в 06:07
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Спорт
Непряева стала второй в общем зачете Кубка мира, победила Эстберг
Норвежская лыжница Ингвильд Эстберг заняла первое место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19, россиянка Наталья Непряева стала второй.
Обновлено в 10:50
Спорт
Харви сломал палку Большунову и крикнул: «Погнали»
В мужском масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Квебеке россиянину Александру Большунову сломали палку.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40
Космос
США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников
По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в жилом доме в Киеве
Обновлено в 10:17
Футбол
Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом
Обновлено в 07:36
Общество
Известный астролог рассказала, как Уран изменит жизнь каждого
Астролог Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте сообщила, что в начале марта Уран занял позицию в знаке Тельца.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой винит первого мужа артистки
Из-за Дмитрия Ланского Юля подорвала здоровье Друзья и близкие стали героями программы "Привет, Андрей !", посвященной Юлии Началовой.
Обновлено в 05:35
Футбол
Диего Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасов
Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Главный тренер «Дорадоса де Синалоа» раскритиковал сборную.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Общество
Синоптики назвали сроки последнего «рецидива зимы» в Москве
Сырая и холодная погода с температурой воздуха не выше плюс 5 градусов продержится в Москве до следующих выходных.
Обновлено в 03:51
Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Футбол
Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Общество
Более 13 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь театров» в Москве
Более 13 тыс. человек приняли участие в акции "Ночь театров", которая прошла в Москве в ночь на 24 марта в рамках IV Московского культурного форума.
Обновлено в 04:33
Политика
Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке
Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до официального объявления об отставке позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:51
Политика
В Совфеде оценили риторику Майка Помпео по вопросу Голанских высот
В отношении Голанских высот позиция США не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией, заявлял Помпео.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ
В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих за минувшие сутки погибли два ополченца.
Обновлено в 10:34
Кино
Мединский назвал свои любимые фильмы
Министр культуры рекомендовал россиянам посмотреть "Крестного отца" и "Криминальное чтиво" Глава Минкульта России Владимир Мединский ответил на вопрос о своих любимых фильмах в ходе IV Московского культурного форума, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Sunday Times: ИГ спланировала новые теракты в Европе
Террористы "Исламского государства" (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии.
Обновлено в 09:57
Футбол
Казахстан — Россия 0:3 (2-й тайм)
Денис Черышев оформил дубль в матче второго отборочного тура ЧЕ-2020 против Казахстана, который проходит в эти в Нур-Султане.
Обновлено в 10:48
Наука
В Китае клонировали полицейскую собаку
Обновлено 22 марта в 23:48
Космос
Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера
На новом снимке NASA запечатлены многочисленные вихревые образования в атмосфере Юпитера.
Обновлено вчера в 16:00