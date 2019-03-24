Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 годаАвтоновости дня 01:30

Ссылаясь на общедоступную статистику поломок и отзывы владельцев, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых надежных внедорожников в 2019 году.

с чего всё началось

2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.

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