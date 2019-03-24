Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 годаАвтоновости дня 01:30

2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
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с чего всё началось

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года

Ссылаясь на общедоступную статистику поломок и отзывы владельцев, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых надежных внедорожников в 2019 году.
Автоновости дня01:30

Подробнее о событии

Названы три лучших внедорожника начала 2019 года

REGNUM06:52

Опубликован рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года

SakhalinMedia.ru09:09

Названы три самых надежных внедорожника 2019 года

ФАН05:27

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников

ТК Звезда04:50

Стало известно, какие внедорожники самые надежные

РЕН ТВ03:43

Названы самые надежные внедорожники 2019 года

Известия03:27

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года

Автоновости дня01:30
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Финансы

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Спорт

Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью

Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:13
Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Политика

Украинский телеканал обвинил Порошенко в убийстве брата

На украинском телеканале «1+1» обвинили президента страны Петра Порошенко в убийстве собственного брата.
Обновлено в 09:25
Гаджеты

Илон Маск готовит для Tesla новый браузер

Обновлено в 04:04
Общество

Более 13 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь театров» в Москве

Более 13 тыс. человек приняли участие в акции "Ночь театров", которая прошла в Москве в ночь на 24 марта в рамках IV Московского культурного форума.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Общество

Нева в Петербурге освобождается ото льда

Установившаяся в Петербурге по-настоящему весенняя погода заставила освобождаться ото льда главную водную артерию северной столицы.
Обновлено в 08:10
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Спорт

Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.
Обновлено в 09:08
Общество

Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Общество

Синоптики назвали сроки завершения снегопада в Москве

Обновлено в 08:36
Культура

Барбра Стрейзанд извинилась за слова об обвинителях Майкла Джексона

Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Индия отказалась от покупки российских Су-35 и МиГ-35

Несколько недель назад представители российского оборонного ведомства заявили о том, что Индия готова приобрести крупную партию российских истребителей Су-35 и МиГ-35, однако, как оказалось, в Индии решили вообще не рассматривать покупку российских боевых самолётов, полагая, что какого-либо интереса они вообще не представляют.
Обновлено в 08:05
Спорт

Эберг победила в масс-старте, Вирер выиграла Кубок мира

Обновлено в 09:22
Происшествия

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

В Хасавюрте зафиксировано массовое отравление людей - по предварительной информации, из-за питьевой воды.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Полина Гагарина устала «жить на две страны»

Как пишет Полина, за последние пару дней им с командой пришлось очень нелегко, они постоянно «жили на две страны», были частые перелёта из России к Китай и обратно.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Казани нашли и осудили 32-го организатора «похода на кремль »

Обновлено в 05:26
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Наука

Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие

Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Общество

Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста

Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 06:50
Происшествия

Полиция Марокко применила водяные пушки на акции протеста учителей

Обновлено в 08:40
Общество

Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

Обновлено вчера в 19:11
Авто

Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники

Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Происшествия

В Оренбурге силовики сорвали концерт молодежных групп

Силовики искали наркотики и ничего не нашли, рассказал телеканалу "Дождь" вокалист петербургской группы "Црвених Цветова" Михаил Золотарев.
Обновлено в 07:30
Транспорт

В столице Индонезии открыли первую в стране линию метрополитена

Обновлено в 04:57
Армия и оружие

ДНР: ВСУ обстреливают населённый пункт Васильевка

Обновлено в 09:13
Общество

Росстат выяснил, зачем россияне заводят второго ребёнка

Забота в старости и материальная поддержка – не основная причина, по которой семьи в России заводят второго ребёнка.
Обновлено в 05:15
Автоспорт

Зак Браун предупредил: McLaren может уйти из Формулы 1

Обновлено в 07:05
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