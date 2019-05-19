Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилейАвтоновости дня вчера в 04:39
На четвертой и пятой строчках оказались кроссовер Mitsubishi ASX (96,3%) и хэтчбек Seat Leon (95,9%). Далее в ТОП-10 самых надежных подержанных автомобилей вошли: Lexus RX, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Jazz и Volkswagen Touareg.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Обновлено 18 мая в 19:03
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено вчера в 16:45
Кино
Актриса Эмилия Кларк опубликовала прощальное письмо
Обновлено в 02:11
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Авто
Продажи пассажирских автомобилей на рынке Китая резко упали
По итогам января-апреля 2019 года китайский рынок пассажирских авто упал на 14,7%. За этот период в стране было реализовано 6 836 600 машин.
Обновлено в 00:54
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Экономика
ВВП Японии в I квартале вырос на 0,5%, ожидалось снижение
ВВП Японии в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительной оценке, увеличился на 0,5%, свидетельствуют данные правительства страны.
Обновлено в 00:57
Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Экс-глава «челябинской Рублевки» стал фигурантом уголовного дела
Бывший глава Сосновского района Владимир Котов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с участками земли под коттеджным поселком «Лесной остров».
Обновлено в 01:24
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Технологии
Ученые назвали неэффективным и опасным увеличение пениса
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес
Солистка Spice Girls потеряла зрение и попала в больницу
Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено вчера в 05:23
Политика
Трамп заявил о жесткой политике в отношении РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России.
Обновлено вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко грозит тюрьма после инаугурации Зеленского
Андрей Портнов, ранее занимавший высокий пост в администрации Януковича, сообщил, что его команда планирует подать заявление о преступлениях действующего президента Порошенко сразу после инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты
"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
Новый метод диагностики рака внедряют в России
О новом методе диагностики рака рассказал профессор Николай Потекаев, главный дерматовенеролог Департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено в 01:42
Футбол
Гаттузо: надеюсь, что останусь в «Милане»
Надеюсь, что останусь в «Милане». Во всяком случае я буду продолжать карьеру.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция торжественной церемонии, все подробности
Споры вокруг даты торжественной церемонии велись не один день.
Обновлено в 01:57
Экономика
Вагоностроители переходят на контракты с плавающими ценами
Использование плавающих цен связано с ожидаемой полной загрузкой мощностей заводов в 2019 г. и первом полугодии 2020 г. и продолжающимся ростом цен на металл и комплектующие, поясняет один из них.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге
Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Хоккей
Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ
Обновлено в 01:47