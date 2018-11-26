Общество
Брянск возглавил рейтинг самых курящих городов России, следует из данных социологического опроса, проведенного агентством Zoom Market. Специалисты опросили 2600 человек из 20 городов. Респондентов в возрасте от 23 до 76 лет спрашивали, курят ли они или их близкие и имели ли они такую привычку ранее.
РИА Новости08:04
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